Bandırma'da "Kırsal Kalkınma Ortak Hizmet Projesi"yle üretimin artırılması hedefleniyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye tarafından kırsal mahallelere destek olmak ve hasattan elde edilen ürünlerin vatandaşlara dağıtılması amacıyla oluşturulan "Kırsal Kalkınma Ortak Hizmet Projesi" sürüyor.

Bandırma Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl Doğa Mahallesi'nde başlatılan projeye bu yıl Eskiziraatli ve Çepni mahalleleri dahil edildi.

Çalışmalar kapsamında Belediye ile Doğa Mahallesi Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği, Çepni Mahallesi Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği ve Eskiziraatli Mahallesi ile Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında protokol imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, belediye olarak tarım arazilerinin vatandaşlar tarafından işlenmesine önem verdiklerini belirtti.

Eski Ziraatli Mahallesi Muhtarı Mustafa İpek de projeye katkı sunanlara teşekkür etti.