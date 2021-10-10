Bandırma balık halinde hamsi ve lüfer bolluğu - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bandırma balık halinde hamsi ve lüfer bolluğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bandırma balık halinde hamsi ve lüfer bolluğu

Güney Marmara'nın balık ambarı olarak bilinen Bandırma balık halinde yaşanan balık bolluğu balıkçıların yüzünü güldürüyor.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Güney Marmara'nın balık ambarı olarak bilinen Bandırma balık halinde yaşanan balık bolluğu balıkçıların yüzünü güldürüyor.

Marmara Denizi'nde yağışlı havanın balık miktarını arttırması ile tezgahlarda hamsi ve lüfer bolluğu dikkat çekiyor. Hamsi bolluğu olmasına rağmen kilosu 40 TL'den aşağı düşmezken, lüferin de tanesi 35 ile 40 TL'den satılıyor. Önümüzdeki günlerde balık miktarında artışın devam etmesini beklediklerini söyleyen balıkçı Barış Yıldız, "Bandırma balık halimize bol miktarda Karadeniz ve Marmara hamsisi gelmekte. Hamsinin kilosu 35 ile 40 TL arasında seyretmekte. Bununla birlikte lüfer bolluğu da yaşanmakta ve 350 ile 400 gramlık lüfer de yine 35 ile 40 TL arasında satılmakta. Balık miktarının artması bizi de mutlu ediyor. Özellikle hafta sonu balık halimizde müşteri bolluğu yaşanıyor. Böyle giderse balık miktarı daha da artacak ve vatandaşlarımız bol bol balık yiyecek. Vatandaşlarımız balığa doyacak" diye konuştu. - BALIKESİR

Bandırma balık halinde hamsi ve lüfer bolluğu

Bandırma balık halinde hamsi ve lüfer bolluğu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
21 karatlık tektaş pırlanta yüzük 5 milyon TL'den alıcısını arıyor

21 karatlık tektaş pırlanta yüzük 5 milyon TL'den alıcısını arıyor

 Konut satışlarını canlandırmak için yeni düzenleme! Tapu harcı muafiyeti geliyor

Konut satışlarını canlandırmak için yeni düzenleme! Tapu harcı muafiyeti geliyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Gülşen Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Muslera Ersun Yanal Lewis Hamilton Kerem Aktürkoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Hulusi Akar Hava Durumu Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bandırma balık halinde hamsi ve lüfer bolluğu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 10:50:24. #1.12#