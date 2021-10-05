Balıkesir'de yürütülen çalışmalar ve projeler değerlendirildi

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir İl genelinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen hizmetler ve projelerin genel değerlendirmesi, çalışmaların istenilen standartta ve en kısa sürede sürdürülmesi amacıyla toplantı yapıldı.

Vali Hasan Şıldak çalışmaların yürütülmesinde koordinasyonun sağlanması, varsa aksaklık ve eksikliklerin giderilmesi için kamu kurum ve kuruluşların temsilcileriyle sık sık bir araya geliyor. Her hafta vali yardımcılarıyla birlikte farklı kurum müdürleriyle toplantı gerçekleştiren Vali Şıldak bugün yapılan toplantıda kurum temsilcilerine tek tek söz vererek kurumların çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Hizmetlerin yürütülmesindeki ihtiyaçlar, çözüm önerileri, yatırımlar, yürütülen ve planlanan projelerin genel durumunun görüşüldüğü toplantıda; orman yangınları, iş başı eğitim programları, TYP kapsamındaki alımlar, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, meslek edindirme kursları, sanayi kuruluşları ve zincir marketlerin denetimleri, üniversite öğrencilerinin barınması yönelik yapılanlar ve pandemi tedbirlerine kadar birçok konu ele alındı.

Vali Şıldak yangınla mücadelede Balıkesir olarak başarılı bir yıl geçirildiğini, fakat ülke genelinde yaz mevsiminde yaşanan orman yangınları dolayısıyla olası yangınlara ilave tedbirlerle de her zaman hazır olunması gerektiğinin önemine değindi. Orman Bölge Müdürü Birol Dündar ulaşımı zor olan ormanlık alanlara da yangın müdahale yollarının yapılacağını belirtti.

Toplum Yararına Programlar kapsamında yapılan alımların yanı sıra istihdam garantili kurslarla ilgili çalışmaların arttırılmasını isteyen Şıldak, halk eğitim merkezleri aracılığıyla meslek edindirilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Balıkesir'deki üniversitelere gelen öğrencilerin barınma sorunlarına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Şıldak, önümüzdeki dönemde yeni yurtların yapılması konusunun gündemlerinde olduğunu ifade etti.

Tarihi ve kültürel bir çok zenginliğe sahip İlimizde kazı alanlarında yapılan çalışmaların turizm potansiyelini arttıracağının belirtildiği toplantıda, somut olmayan kültür varlıklarına yönelik çalışmalarla kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılacağı ifade edildi. Toplantıda piyasa fiyat denetimleriyle haksız kazanç ve fiyat artışlarının denetlenmesi konusunda da bilgi verildi.

Vali Hasan Şıldak yenilikler ve çalışmaların güncellenmesiyle gelişimin sağlayacağını söyledi. Şıldak, bu gelişimin sağlanması için, hizmetlerin yürütülmesinde kurumlar arası koordinasyonun çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Vali Hasan Şıldak başkanlığında Valilik Kocaseyit Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcıları Mustafa Çek, Şükrü Kara, Gülihsan Yiğit, İrfan Demiröz ve Turgay Hakan Bilgin, Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, İş Kur İl Müdürü Nazım Balcı, Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili İlkay Karaağaç ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk katıldı. - BALIKESİR

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