Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden üreticiye destek

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çiftçiler için önemli bir girdi maliyeti olan yem bitkisinin maliyetini azalmak amacıyla İvrindi ilçesinde süt otu (reygrass) dağıttı.

Dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'de yüzde 65 nüfusun, tarım ve tarıma dayalı ürünlerden kaynaklı geçimini sağladığını bildirdi.

Üreticilerin mutlu olması için maliyetlerini azaltmak adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile çiftçilerin maliyetlerini azaltarak kazancını artıracaklarını söyledi.

Yılmaz, "Çiftçilerimiz, yemini başka yerden değil de kendi tarlasından aldığı zaman daha ekonomik oluyor ve ürettiği ürünün maliyeti azalıyor. Amacımız, maliyetlerinizi azaltarak ürettiğiniz kaliteli ürünü yüksek fiyatlardan satmanızı sağlamak ve talep edilen bir ürün haline dönüştürmek. Bu konuda Balıkesir'in kabuğunu kırıyoruz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan da Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle yem bitkisi tohumu dağıtımında Balıkesir rekoru kırdıklarını söyledi.

Alkan, şu bilgileri paylaştı:

"İlkbahar döneminde yaklaşık 1 milyon lira bütçe ayırarak yonca ve mısır tohumu dağıtmıştık. Şimdi, 20 ilçemizden talep topladık ve talep eden herkese reygrass tohumu dağıtıyoruz. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin en büyük sıkıntısı yem. O yüzden bu destek çok önemli. Biz, bu vesileyle bu toprakları yem bitkisi tohumlarıyla daha çok buluşturacağız. Geri dönüşlerin hayvancılık adına çok değerli olacağını düşünüyorum. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a bu konuda verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum."

Törene, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, İvrindi Kaymakamı Mevlana Kürkçü, Belediye Başkanı Yusuf Cengiz ile üreticiler katıldı.