- Balıkçıların hamsi sevinci

ZONGULDAK - Zonguldaklı balıkçılar soğuk ve yağışlı havaya rağmen denize açılarak denizde yakalandıkları hamsileri karaya çıkardı.

Eylül ayında sona eren av yasağının ardından balıkçılar avlanmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde denize açılan balıkçılar sağanak yağış ve fırtınaya rağmen denizden istediğini aldı. Balıkçılar sabah saatlerinde onlarca hamsi tutarak karaya çıkardı. Balıkçılar hemen kasası 140-150 TL arası satılan hamsiyi alarak tezgahlarda satışa çıkardı. Tezgahlarda hamsi fiyatlarının ise 15-20 TL'den satışa çıkarıldı.

Balıkçı Çağrı Eliyazıcı, hamsiden istediklerini almaya başladıklarını söyleyerek, "2-3 gündür hava esiyor ama kayıklar zor şartlarda denize çıkmaya çalışıyor. Çok fazla değil ama memleketimiz de hamsi oluyor. Halkımıza balık tutmaya çalışıyoruz. Biraz çinakop çıkmaya başladı ama oda bol değil. Hamsi istenilen boyutta. Geçen seneye irileşmiş boyutta. İnşallah bu şekilde devam eder. Şuanda hamsi çinakop ve istavrit bekliyoruz. Fiyatlar tezgahlarda 15-20 TL arasında değişebilir. Umut ediyoruz hamsiden istediğimizi alacağız" dedi.