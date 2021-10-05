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Balıkçı tezgahlarında durgunluk

İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - Haberler | Ekonomi

Balıkçı tezgahlarında durgunluk 15 liralık fiyatıyla en ucuz balık olan istavrit talep görüyor Denizlerde 1 Eylül tarihinde başlayan avlanma sezonu sonrası balıkçılar, çeşitlerin fazla olduğunu ancak artan fiyatlar nedeniyle talebin düşük olduğunu söyledi.

Balıkçı tezgahlarında durgunluk

15 liralık fiyatıyla en ucuz balık olan istavrit talep görüyor

ORDU - Denizlerde 1 Eylül tarihinde başlayan avlanma sezonu sonrası balıkçılar, çeşitlerin fazla olduğunu ancak artan fiyatlar nedeniyle talebin düşük olduğunu söyledi.

Denizlerde 1 Eylül tarihinde başlayan ve 15 Nisan tarihinde sona erecek olan avlanma sezonu, bu yıl Karadeniz'de istavrit balığı ile bereketlendi. Sezonun ilk saatlerinde dahi tutulan tonlarca istavrit, balıkçıların yüzünü güldürürken, kısa bir süre sonra palamut ve hamsi balığı da ağlara takıldı. Ancak balıkçılar, fiyatlardaki artış nedeniyle insanların balık almadığını veya alanların da geçtiğimiz yıllara göre daha az alım yaptıklarını belirterek, bu sezonda canlılık yaşanmadığını söylediler.

"Fiyatından dolayı istavrite talep var"

Ordulu balıkçı Barış Sönmez, balık çeşitlerinin olduğunu ancak fiyatların insanları etkilediğini, bu nedenle de ellerinden geldiği kadar ucuza satış yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Şuan sezonda çok güzel bir balıkçılık yok. Maalesef fiyatlar da yüksek olduğu için vatandaşlarımıza da yansıyor. Şuan fazla satış yok ama çok şükür az da olsa tezgahlarımız şenleniyor. Çeşitlerimiz de var. Balıkları elimizden geldiği kadar ucuz vermeye çalışıyoruz. Şuan en çok istavrit, mezgit ve bu aralar hamsi çok satılıyor. Hamsi bu sezon çok ince de değil, boyut olarak normal ve güzel ancak istavrit ucuz olduğu için en fazla o gidiyor" dedi.

En ucuz balık istavrit fiyatı 15 TL

Öte yandan balıkçı tezgahlarında en çok talep gören istavritin kilogramı 15 liradan satılırken, deniz levreğinin kilogramı ise 70 liradan satılıyor. Tezgahlarda çipura 60, palamut tane 10, levrek 60, çinakop 50, kanca mezgit 40, deniz levreği 70, barbun 30, mezgit 25, hamsi 20 ve istavrit ise 15 liradan atışa sunuluyor.

Balıkçı tezgahlarında durgunluk

Balıkçı tezgahlarında durgunluk

Balıkçı tezgahlarında durgunluk

Balıkçı tezgahlarında durgunluk
İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - Ekonomi Haberleri
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