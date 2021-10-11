Balık ucuza alınıyor, 4-5 kat pahalı satılıyor, tezgah aracıların elinde - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balık ucuza alınıyor, 4-5 kat pahalı satılıyor, tezgah aracıların elinde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Balık ucuza alınıyor, 4-5 kat pahalı satılıyor, tezgah aracıların elinde

Türkiye genelinde bir çok üründe olduğu gibi balıkta da bu işin emeğini çekenlerden 4 liraya alınan balıklar 30-35 liraya 10 ile 20 lira arasında alınan balıklar ise 50 ile 80 TL arasında tezgahlarda vatandaşa satılıyor.

MERSİN (İHA) - Türkiye genelinde bir çok üründe olduğu gibi balıkta da bu işin emeğini çekenlerden 4 liraya alınan balıklar 30-35 liraya 10 ile 20 lira arasında alınan balıklar ise 50 ile 80 TL arasında tezgahlarda vatandaşa satılıyor. Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın,"20 liraya aldıkları balığı 60-80 liraya satıyorlar, vatandaşa yansımıyor, şimdi bu da mı devletin suçu kabzımalların elinde, yazıktır, günahtır" diyerek tepki gösterdi.

Ülke genelinde bir çok üründe olduğu gibi balıkta, aynı şekilde denizden tezgaha ulaşmasında aracılar yer alıyor. Bu nedenle balık vatandaşa 4-5 kat fazla fiyata ulaşıyor. Sezonun açılmasının ardından evlerinin yüzünü görmeyi unutan balıkçılar sabah gün doğmadan yola çıkarak ertesi gün avlarını yapıp dönüşe geçiyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan balıkçı barınağında da büyük ve küçüklü teknelerle açılan balıkçılar yoğun emek vererek kazanç sağlamaya çalışıyor. Trol balıkçılığıyla uğraşan Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın'da, sektör de yaşanan sıkıntıları dile getirerek aracılar nedeniyle vatandaşın ucuz balık yiyemediğini kaydetti.

Hem masraflı hem de zahmetli bir sektörde çalıştıklarını aktaran Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın, "Balığımız para etmiyor. Yani bizden balığı 10 liraya alıyorlar, 50 liraya satıyorlar. 20 liraya alıyorlar 70 liraya 80 liraya tezgahta satıyorlar. Bizden keserbaş barbunu 45 liraya alışları var, tezgahta 120 lira, 150 lira arasında satışı var. Büyük marketler de örnekleri var. Bize 4 lira balığın kilosunu yazıyorlar. Kubbes 4 lira, 4 liraya balık olur mu, oluyor. Vatandaşa yansısın, vatandaşa yansımıyor" dedi.

"Balığı ucuza alıp, pahalı satıyorlar"

Mazotun pahalı olduğuna dikkat çeken Başkan Sakın, "Günlük bu teknenin 5 bin lira masrafı var. 5 tane çalışan eleman var. Biz bu balık piyasası ile nasıl para kazanacağız, nasıl borç ödeyeceğiz. Biz istiyoruz ki devletimizin en kısa zamanda bu işlere el atsın. Bakın şuanda her çeşit balık var. Ağın içinde karidesimiz var, çimçim karidesimiz, barbunya, keserbaş, mercan, istavrit, kolyoz dediğimiz balıkların hepsi var. Biz bu balıkları sahile götürdüğümüz zaman istiyoruz ki bizim halkımız vatandaşımız ucuz balık yesin. Bizden balığı ucuza alıyorlar, pahalı satıyorlar" diye konuştu.

"Bu devletin suçu mu, kabzımalların elinde"

Kendisinin sattığı balığın içinde mazotu, işçisi, yağı, kumanyası, halatı, ağı gibi bir çok masrafı olduğuna vurgu yapan Yalçın, "20 liraya balık satacağım, 20 liraya aldıkları balığı 60 liraya, 80 liraya satıyorlar, vatandaşa yansımıyor. Şimdi bu da mı devletin suçu. Yani arada kalmış, kabzımalların elinde, yazıktır, günahtır bir sürü balıkçıların borçları var. Bizde üreticiyiz. Balığı tutuyoruz, 4 liraya balık yazmış bana. 4 liraya balık satacağım ben nasıl para kazanacağım. Hadi gidin deyin ki vatandaşa 4 liraya balık yiyor musunuz diye sorun. En kötü balık 40-50 lira. Yiyemiyorlar. Niye vatandaşa yansıtamıyoruz biz bunu. Bu balığı vatandaşın yemesi lazım, daha ucuz yemesi lazım. Biz biran önce devletin bu balık satışlarıyla ilgili konuya el atmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Balık ucuza alınıyor, 4-5 kat pahalı satılıyor, tezgah aracıların elinde

Balık ucuza alınıyor, 4-5 kat pahalı satılıyor, tezgah aracıların elinde

Balık ucuza alınıyor, 4-5 kat pahalı satılıyor, tezgah aracıların elinde

Balık ucuza alınıyor, 4-5 kat pahalı satılıyor, tezgah aracıların elinde

Balık ucuza alınıyor, 4-5 kat pahalı satılıyor, tezgah aracıların elinde

Balık ucuza alınıyor, 4-5 kat pahalı satılıyor, tezgah aracıların elinde

Balık ucuza alınıyor, 4-5 kat pahalı satılıyor, tezgah aracıların elinde

Balık ucuza alınıyor, 4-5 kat pahalı satılıyor, tezgah aracıların elinde

Balık ucuza alınıyor, 4-5 kat pahalı satılıyor, tezgah aracıların elinde

Balık ucuza alınıyor, 4-5 kat pahalı satılıyor, tezgah aracıların elinde

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti.

 Macron'un sömürge çıkışı Cezayirlileri kızdırdı! 500 Fransız şirketiyle ticareti sonlandırıyorlar

Macron'un sömürge çıkışı Cezayirlileri kızdırdı! 500 Fransız şirketiyle ticareti sonlandırıyorlar

 İngiltere'de petrol, gaz, gıda ve enerji krizi sektörleri durma noktasına getirdi

İngiltere'de petrol, gaz, gıda ve enerji krizi sektörleri durma noktasına getirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kubilay Aka Ezgi Mola Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Binali Yıldırım Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Balık ucuza alınıyor, 4-5 kat pahalı satılıyor, tezgah aracıların elinde - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 10:56:02. #1.13#