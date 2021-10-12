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Balık tezgahlarında çeşit bolluğu yaşanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Balık tezgahlarında çeşit bolluğu yaşanıyor

Balık avı yasağı kalktığından bu yana ilk defa balık tezgahlarında çeşit bolluğu yaşanıyor.

İSTANBUL (İHA) - Balık avı yasağı kalktığından bu yana ilk defa balık tezgahlarında çeşit bolluğu yaşanıyor. Karaköy'de bulunan balıkçılar, çeşit bolluğunun ilerleyen zamanlarda fiyatlara da yansıyacağını söyledi.

Denizlerde av yasağının kalkmasının ardından tezgahlarda balık çeşitleri çoğaldı. Tezgahlarda balık çeşitlerinin çoğalmasının ardından en çok tercih edilen balık dolayı lüfer oldu. Geçen sene kilosu 150 lira olan lüferin kilosu bolluktan dolayı şu an tanesi 40 TL'ye kadar geriledi. Karaköy balıkçı esnafı ise balık çeşit bolluğunun ilerleyen zamanlarda fiyatlara yansıyacağını söyledi. İstanbul'da tezgahlarda hamsinin kilosu 30-35 TL'den, palamut tanesi 40 TL'den, istavrit kilosu 25-30 TL'den lüfer ise tane 40 liradan satılıyor.

"Bu yıl kimse balık yemedim demesin"

Balık çeşitliğinde bolluk yaşandığını vurgulayan balıkçı Samet Balyemez, "Tezgahımızda şu anda palamut, hamsi, çinekop, lüfer, istavrit, mezgit gibi birçok çeşit var. Bu yıl kimse balık yemedim demesin bu sene herkes balığa doyacak inşallah. Şu an çok tercih edilen balık hamsi, çinekop, mezgit, lüfer ve palamut. Fiyatlar ise çinakop kilo 40 TL, lüfer tane 40 TL, palamut tane 40 TL, hamsi kilo 30 TL. Bu fiyatlar boylarına göre değişiklik gösterebiliyor" şeklinde konuştu.

"Son iki gündür balık bolluğu yaşıyoruz"

Son iki gündür balık bolluğu yaşadıklarını ifade eden bir başka balıkçı Ömer Satıcı, "Elimizde her çeşit balık var. Hamsi kilo 30 TL, lüfer tane 35-40 TL, palamut tane 35-40 TL, istavrit kilo 25-30 TL arasında değişiklik gösterebiliyor. Lüfer bolluğu ve özlemi olduğu için vatandaş daha çok lüfer alıyor. Balık, göç eden hayvan. O yüzden balık önümüzde ki günlerde daha da çoğalacak demek doğru olmaz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Balık tezgahlarında çeşit bolluğu yaşanıyor

Balık tezgahlarında çeşit bolluğu yaşanıyor

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