Bakliyatta ithalat artınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Dolar arttıkça fiyatlar da artıyor, olan yine vatandaşa oluyor

Bir dönem tarım ülkesi olmasıyla bilinen Türkiye, bu özelliğini de kaybetmiş durumda. Market raflarında neredeyse yerli bakliyat kalmadı.

KUR YÜKSELDİKÇE FİYAT ARTIYOR

Son dönemde nohut Hindistan ve Arjantin'den, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek Kanada'dan, pirinç Tayland'dan, mısır konservesi Macaristan'dan, kuru fasulye ise Meksika'dan ithal ediliyor. Bu ürünler dolar bazlı ithal edildiği için, döviz kurunun yükselmesiyle fiyatlar da her geçen gün artıyor. Hal böyle olunca durumdan etkilenen yine vatandaş oluyor .

VATANDAŞLAR ŞİKAYETÇİ

Fiyatların yükselmesinden şikayet eden vatandaşlardan bazıları, "Niye ithal, bizim ülkemizden çıkmıyor mu?" diye sorarken, kimileri de "Bir kilo nohutun kilosu 20 lira olur mu?" diye soruyor.

"ÇİFTÇİ PARA KAZANAMADIĞI İÇİN EKMİYOR"

Konu hakkında bir değerlendirme yapan tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, "Kanada, Türkiye'den aldığı tohumla ihracatta yüzde 55'e ulaştı. Mercimeğin gen merkezi Türkiye. Türkiye büyük bir potansiyelin üzerinde oturuyor ama bunu değerlendiremiyor. Çünkü çiftçi para kazanamadığı için bu ürünleri ekmiyor" ifadelerini kullandı.

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