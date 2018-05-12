Ekonomi Bakanlığı Yetkilileri Ordu'da İhracatçılarla Buluştu

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Kılıçkaya, "Hepimizin tek derdi daha müreffeh bir ülkeye kavuşmak. Bunun için de daha çok ihracatın ve yatırımın olması lazım." dedi.

Kılıçkaya, Ekonomi Bakanlığınca Ordu Ticaret ve Sanayi Odasında ihracata yönelik destekler hakkında organize edilen bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin talimatıyla bir senedir Türkiye'de dere tepe dolaşarak tüm firmaları ziyaret etmeye çalıştıklarını söyledi.

Ziyaretlerde firma temsilcilerinin dertlerini dinlediklerini, bakanlığın sunduğu fırsatları anlattıklarını belirten Kılıçkaya, dünden itibaren de Ordu'da 20 firmayı ziyaret ederek incelemelerde bulunduklarını aktardı.

Kılıçkaya, yapılan temaslar sonrasında Ankara'da sorunları çözme noktasında adımlar atıldığına işaret ederek, "Bu konuda bakanımıza bilgi veriyoruz. Ayrıca diğer bakanlıklara da hızlı bir dönüş yaparak bu sorunları çözme noktasında adımlar atmaya çalışıyoruz. Çünkü derdimiz ortak, derdimiz bir. Hepimizin tek derdi daha müreffeh bir ülkeye kavuşmak. Bunun için de daha çok ihracatın ve yatırımın olması lazım." diye konuştu.

İhracat ve yatırımlardan sorumlu bakanlık olarak gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Kılıçkaya, bu vesileyle 81 ilde 2 bin 100 firmayı ziyaret ettiklerinin altını çizdi.

Kılıçkaya, İhracat Genel Müdürlüğünün ihracatın artırılmasından sorumlu birim olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aslında ihracat serbest. İhracatın önünde bir engel yok. Her girişimci, her firmamız yurt dışına mal satabilir. Bizim yapmaya çalıştığımız şey bu gayrete destek vermek. Sizler de iş adamları, firmalar olarak ihracatı düşünmelisiniz. Sadece kendi yöresine, Ordu'ya, Türkiye'ye mal satan bir firma uzun vadede ayakta kalamaz, çünkü rekabet var. Daha ilk günden uzun vadede ayakta kalmak için ihracatı düşünmek durumundasınız. Biz de bu gayrete değişik aşamalarda destek vermeye çalışıyoruz."

Kılıçkaya, ihracata ilişkin verilen destekler konusunda da bilgilendirmede bulundu.