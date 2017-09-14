Ekonomi Bakanlığı Yetkilileri Firmaları Ziyaret Edecek

Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kadir Bal başkanlığındaki heyet, 15-16 Eylül tarihlerinde Bursa, Balıkesir (Bandırma), Eskişehir ve Bilecik illerindeki 180 firmayı ziyaret edecek.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretler, İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar, İthalat Genel Müdürü Ahmet Erkan Çetinkayış, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü Uğur Öztürk, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Zafer Soylu ve Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Yurdal Şahin başkanlıklarındaki 15 farklı çalışma grubu tarafından her bir ilde eş zamanlı olarak icra edilecek.



Ziyaretlerde her bir çalışma grubunda yer alan genel müdürlüklerin temsilcileri, Bakanlık tarafından verilen destek ve hizmetler hakkında firma temsilcilerine bilgi verecek.



Bu kapsamda dahilde i·şleme rejimi, ihracata yönelik devlet destekleri ve uygulamaları, ithalatta uygulanan ticaret politikası savunma araçları, ilave gümrük vergileri ile telafi edici vergi uygulamaları, yatırım teşvik mevzuatı kapsamında uygulanan destekler, serbest bölgeler, yurt dışı müteahhitlik ve müşavirlik faaliyetleri, çeşitli hizmet sektörlerine yönelik destekler, bakanlığımızca yürütülen ürün güvenliği uygulamaları ile genel olarak ürün belgelendirmeleri, teknik engeller ve bazı tarım ürünleri ihracatında ticari kalite denetimleri hakkında ziyaret edilen firmaların temsilcilerine bilgi aktarılacak.