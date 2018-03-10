Ekonomi Bakanlığı'na Bağlı Heyet Satso'da Toplantıya Katıldı

Ekonomi Bakanlığı Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürü Arzu Yılmaz, "Sakarya girişimcilikte en iyi illerden bir tanesidir" dedi.

Ekonomi Bakanlığı'nın sağladığı destekler ve gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin bilgilendirme programı kapsamında 2017 yılının Nisan ayından bugüne kadar 49 ilde toplantılar düzenlenerek yerleşik bin 686 firma Ekonomi Bakanlığı heyetleri tarafından ziyaret edildi. Tek tek illeri gezen 17 kişilik heyet Sakarya'ya gelerek 30 firmayı ziyaret etti. İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği organizasyonu ve SATSO ev sahipliğinde SATSO Meclis Salonu'nda heyet katılımcılarla birlikte bir toplantı düzenledi. Ekonomi Bakanlığı Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürü Arzu Yılmaz toplantıda Sakarya'nın girişimcilikte en iyi illerden biri olduğunu söyledi.

"Girişimcilikte Sakarya en iyisi"

Ekonomi Bakanlığı Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürü Arzu Yılmaz, "Buradaki ziyaretlerin sebebi sadece bir raporlama işlemi değil. Bizlerle ilgili her sorunu birebir firma ile çözerek kendi bakanlığımızla ilgili olan sorunları çözüyoruz ve size dönüş yapıyoruz. Diğer bakanlıklarla ilgili olan sorunlarınızı da istişare haline nasıl yapabiliriz halinde çözüm arıyoruz. Buradaki en önemli konu gerçekten sizden aldığımız raporlarla nasıl bir projeksiyon oluştururuz çerçevesinde bize kattığınız şeyler. Biz bundan dolayı çok mutlu oluyoruz. Sakarya'da işsizlik rakamları 10,7'yi gösteriyor. Biz dolaşma esnasında hep şunu duyduk. İş yok değil, iş beğenmeme var. Kalifiyeli işçi bulmakta güçlük çekiyoruz. Sakarya Valisi'ni ziyaret ettiğimizde oradaki sohbette sadece kalifiyeli işçi bulmakta mı zorluk çekiyorsunuz diye sorduğumuzda hayır kalifiyeli olmayanını da bulmakta zorlanıyoruz. İşçi bulmamak zor bir durum. Ancak bazı illere gittiğimizde çok çok daha farklı bir resimle karşılaşıyoruz. Buda Türkiye ortalamasıyla beraber hareket eden bir il olmak istastistikler yöndenden de güzel. Bizi mutlu eden bir diğer konu ise girişimcilik. Sakarya girişimcilikte en iyi illerden bir tanesidir. Biraz önce bahsettiğim sinerji bu durumda toplanıyor. Girişimcilik olmadığı sürece ekonominin daha ileriye gitmesini, sanayinin daha ileriye gitmesi mümkün değil. Biz bu istatistikleri aldığımızda Sakarya girişimcilikte en iyi illerden biri olarak görülüyor. Bu bizi çok mutlu eden bir durum. Türkiye'de artık böyle şeyler ciddi ölçülebiliyor. O yüzden Sakarya'nın o yönünü el ele verip değerlendirmek ve bunu ihracaata çeviriyor olmak lazım" dedi. - SAKARYA