Ekonomi Bakanı Zeybekci, Iran'da Bakan Nimetzade Ile Bir Araya Geldi

- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile İranlı Bakan Muhammed Rıza Nimetzade'nin heyetler arası görüşmesi

Hediye takdimi İran'ın başkenti Tahran'da resmi temaslarda bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İran Maden, Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Rıza Nimetzade ile Bakanlık binasında heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.