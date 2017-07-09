Ekonomi Bakanı Zeybekci, Iran'da
- Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin İran İletişim ve Enformasyon Teknolojileri Bakanı Mahmud Vaizi tarafından karşılanması Heyetler arası görüşme yapılması Basın toplantısı yapılması İran İletişim ve Enformasyon Teknolojileri Bakanı Mahmud Vaizi'nin konuşması Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin konuşması...
- Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin İran İletişim ve Enformasyon Teknolojileri Bakanı Mahmud Vaizi tarafından karşılanması
Heyetler arası görüşme yapılması
Basın toplantısı yapılması
İran İletişim ve Enformasyon Teknolojileri Bakanı Mahmud Vaizi'nin konuşması
Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin konuşması İran'ın başkenti Tahran'da resmi temaslarda bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İran İletişim ve Enformasyon Teknolojileri Bakanı Mahmud Vaizi ile İletişim Bakanlığı binasında görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.