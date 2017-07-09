Ekonomi Bakanı Zeybekci, Iran'da

- Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin İran İletişim ve Enformasyon Teknolojileri Bakanı Mahmud Vaizi tarafından karşılanması

Heyetler arası görüşme yapılması

Basın toplantısı yapılması

İran İletişim ve Enformasyon Teknolojileri Bakanı Mahmud Vaizi'nin konuşması

Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin konuşması İran'ın başkenti Tahran'da resmi temaslarda bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İran İletişim ve Enformasyon Teknolojileri Bakanı Mahmud Vaizi ile İletişim Bakanlığı binasında görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.