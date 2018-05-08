Ekonomi Bakanı Zeybekci: "Devamlılığı Olan Aktif İhracatçı Sayımızı 100 Bine Çıkaracağız"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "İhracatçı sayımız 77 bin diyoruz ama aktif sayı 25 binler seviyesindedir. Devamlılığı olan aktif ihracatçı sayımızı 100 bine çıkaracağız" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İhracat Pusulası Portalı'nın tanıtım toplantısına katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, "Türkiye asla üretilen bilgileri tüketen bir ülke olamaz. Biz, bilgiyi üreten bir ülke olmak zorundayız. İnanın bana üretilen bilgileri tüketen, tüketici bir ülke edilgen bir ülke olduğumuz sürece bu coğrafya bizi sırtında tutmaz. Anadolu coğrafyası vahşi ama çok güzel bir at gibidir. Binicisi sağlam, güçlü, sıkı olmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Bakan Zeybekci ihracatçıların, ülkenin en önemli kahramanları olduğunu dikkat çekti. Zeybekci, ihracatın geçen sene bugünlerde 144-145 milyar dolar civarında olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Şimdi 161,5 milyar dolar. Yıl sonu itibarıyla 172 milyar doları geçeceğiz inşallah. Doğru yoldayız, doğru işler yapıyoruz, iyi şeyler başarıyoruz. Hükümet olarak yatırım ve ihracat destekleriyle ilgili olarak çok radikal, cesur destekler veriyoruz."

Elektronik ticaret ve ihracatçı sayısının artırılması konusundaki adımları da atacaklarını kaydeden Bakan Zeybekci, "E-ticaret sitelerine üyeliği destekliyoruz, ihracatçı sayımız 77 bin diyoruz ama aktif sayı 25 binler seviyesindedir. Devamlılığı olan aktif ihracatçı sayımızı 100 bine çıkaracağız. Bunu da sizlerle birlikte yapacağız" diye konuştu. - ANKARA