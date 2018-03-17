Ekonomi Bakanı Zeybekci, Denizli'de Açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kredi derecelendirme kuruluşlarının geçen yıl Türkiye'nin yıllık büyüme rakamını 4-5 kez revize ettiğini belirterek, "Hala Türkiye'nin gelmesi gereken yeri yakalayamadılar. Yıllık ortalamamızda, Allah'ın izniyle, 7,4-7,5'e kadar gidebileceğimiz bir alan görüyoruz." dedi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca Pamukkale ilçesindeki bir otelde düzenlenen "AK Belediyeler 2019 Yolunda" toplantısına katılan Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, Denizli'nin Ege Bölgesi'nin farklı şehirlerinden birisi olduğunu söyledi.



Yerel yönetimler değiştiği zaman şehrin temellerinde bir çok şeyin değiştiğini ifade eden Zeybekci, partisinin bütün organlarıyla inanarak ülkeye hizmet ettiğini vurguladı.

Zeybekci, belediye hizmetlerinin önemine dikkati çekerek, "Yüz binlerce, milyonlarca insana tek tek dokunarak yapıyorsunuz. Hizmetkar olabilmek Allah'ın en büyük lütfudur, her kula nasip olmaz. Türkiyemiz yerel yönetimlerde muhteşem devrimler yaptı. Yerel yönetimler çok daha güçlü hale geldi. Bu da gelişen, ekonomisi büyüyen Türkiye'nin sayesinde olmuştur." diye konuştu.



Türkiye'nin büyüme rakamı

Türkiye'nin 2017 yılında G20 ve OECD ülkeleri içinde bir numaralı büyüyen ülkesi olduğunun altını çizen Bakan Zeybekci, kredi derecelendirme kuruluşlarının büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı revizyonları aktardı.

Zeybekci, "Türkiye'nin büyüme ortalaması yüzde 7-8, kredi derecelendirme kuruluşu yüzde 2,5-2,75'ler seviyesinde tahmin etti. Türkiye'nin büyümesini 4-5 kez revize ettiler. Hala Türkiye'nin gelmesi gereken yeri yakalayamadılar. Yıllık ortalamamızda, Allah'ın izniyle, 7,4-7,5'e kadar gidebileceğimiz bir alan görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de ekonominin olumlu bir gidişat izlediğinin en önemli kanıtının, son 1 yılda özel sektörde 1 milyon 600 bin kişinin istihdam edilmesi olduğuna dikkati çeken Zeybekci, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin 2017 büyümesini kimisi 4,5 kimisi 5 diyor. Biz daha yukarıda bekliyoruz. Neden? 2017 yılında biz 2016 yılına göre vermiş olduğumuz yatırım teşvik belgeleri yüzde 81 buçuk artmış. Rakam bazında, adet değil. Kapasite kullanım oranına bakıyoruz, yüzde 80'inin üzerine çıkmış. Onun için 2018'de beklentimiz daha yüksek. İhracatla ilgili yaptığımız çalışmalarda 2 haneli bir ihracat büyümesi 2018 yılında gerçekleşecek. İşsizlik ve istihdamla ilgili gayet iyi olacak."

"Türkiye yeni dünyanın kurucusu olma mücadelesi veriyor"

Türkiye'nin muhteşem bir dönemden geçtiğini belirten Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Yeni bir dünya kurulacaksa ve yeni bir dünya haritası çizilecekse, Türkiye o yeni dünyayı kuranlardan olma mücadelesi veriyor. O yeni haritayı çizenlerden olma mücadelesi veriyor. Eskisi gibi artık ekonomi bakanı gönderilerek yönetilen Türkiye değil. Artık milletin malını canından aziz bilenler var. Artık Türkiye ekonomisi öyle kitap atmakla, öyle dalgalandırmalarla veya bir şekilde spekülasyonlarla dengesini kaybedecek bir ekonomi olmaktan çıktı. Satın alma gücü paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisi. Avrupa'nın 5. büyük ekonomisi. ve 1,8 trilyon dolarlık satın alma gücüne sahip olan bir ekonomi. Onun için dayanıklılığı veya bu şekilde direnci. Afrin'deki bu kahramanlarımızın yazdığı o destanlar. Ekonomimizin farklı şekilde olduğu, o günün Türkiye'lerinde öyle bir şey olsaydı neler olurdu neler." ifadelerini kullandı.