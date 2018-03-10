Ekonomi Bakanı Zeybekci Denizli'de Açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Zeytin Dalı Harekatı'nın ekonomiye olumlu etkisinin olacağını düşündüğünü söyledi.

Zeybekci, partisinin Denizli İl Başkanlığında ilçe belediye başkanlarıyla düzenlenen toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, il kongrelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşeceğini belirtti.

Türkiye'nin en önemli gündem maddesinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu kahraman asker, polis ve jandarmanın Özgür Suriye Ordusuyla (ÖSO) tarihe not düşülecek hassasiyetlerle gerçekleştirmiş olduğu Zeytin Dalı Harekatı olduğuna işaret eden Zeybekci, "Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce Türkiye'nin suskunluğu, hassasiyetleri, duyarlılıkları maalesef acziyet olarak birileri tarafından kayda alındı. Bu millet ve Türkiye olarak tarihimiz boyunca asla aman demedik ve teslim olmadık. Hiç bir güç karşısında eğilmedik, Allah'ın karşısında eğildiğimizin dışında." dedi.



Terörle mücadelede dünyadaki diğer ülkeler gibi dolaylı yöntem ve ekipmanlar kullanarak değil doğrudan birebir mücadele ettiklerini vurgulayan Zeybekci, "Suriyeli kardeşlerimiz, orada yaşayan gerçek mülk sahiplerinin yerlerine dönmesi için gerekli olan iklim yaratılacaktır. Fırat Kalkanı operasyonu sırasında temizlenen bölgelerde yaşayanların ne kadar mutlu olduğunu, Türkiye'nin oralarda yaşayan insanların insani ihtiyaçlarıyla neler yapabildiği tüm dünyaya örnek olmaktadır." diye konuştu.

"Harekatın ekonomiye etkisi olumlu olacak"

Zeybekci, istikrara, huzur ve güvene ihtiyaç duyan ekonominin Zeytin Dalı Harekatı'ndan olumlu etkileneceğini düşündüklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelecekle ilgili engelleri ortadan kaldırıp bunu güvence altına alan bu operasyon, ekonomi anlamında da pozitif olarak algılanmaktadır. Gelecekle ilgili güven artmıştır. Gelecekle ilgili Türkiye'ye olan tehditler azaldığı için bunun ekonomiye olumlu etkileri olacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan bu yaklaşım belki kapitalist bir yaklaşım gibi algılanabilir. Ama bu realitedir. Kullanılan tüm malzeme ve mühimmat Türk malı olduğu sürece bunun ekonomiye zararının olacağını düşünmüyoruz. Burada ekonomi anlamında bir tüketim ve hareketliliktir. Sadece biz bütçesel anlamında bunun disiplinini ve planlamasını doğru şekilde yaptığımız sürece problem olmayacaktır."

Amerika'nın Meksika hariç demir-çelik ürünlerine getirmiş olduğu yüzde 25, alüminyuma getirmiş olduğu yüzde 10'luk ekstra vergiyi anımsatan Zeybekci, Türkiye olarak uygulamaları tekrar değerlendireceklerini aktardı.

Nihat Zeybekci, 2018 yılı ihracatına ilişkin planladıkları gibi her şeyin yolunda gittiğini, yıl sonu itibarıyla yüzde 10'luk bir artış beklediklerini ve rahatlıkla 170 milyar doları aşmayı ümit ettiklerini kaydetti.