Ekonomi Bakanı Zeybekci, Denizli'de

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin güneyinde tehdit oluşturacak hiçbir örgüte ve devlet kurmaya uğraşan girişimlere izin vermeyeceklerini belirterek, "Köklerini kazıyana kadar, onları geldikleri inlere gömene kadar devam edeceğiz." dedi.

Zeybekci, Sarayköy'de belediye tarafından yaptırılan kapalı pazar yerinin açılış töreninde, her türlü felaket tellallığına, operasyona, beddualara ve algı operasyonuna rağmen Türkiye'nin inatla büyümeye devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin 2018'de ihracat rekorları kırmaya devam edeceğini, her ay bir rekorun kırılacağını belirten Zeybekci, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'na değindi.

Ülkenin güvenliği için yürütülen bu operasyonda Mehmetçiğin destan yazdığını ifade eden Zeybekci, şöyle konuştu:

"ÖSO ile askerlerimiz omuz omuza destan yazıyor, şehit veriyor. Bugüne kadar hakikaten bütün dünyaya ders çıkaracak bir destan yazıldı orada. O gürleyen toplar var ya, fırtına obüsleri ve toplar var ya yüzde 100 yerli, kullanılan her şey yerli. Eskisi gibi birilerinden emir alan Türkiye yok artık. Türkiye artık kendi kararını veriyor, menfaatine ve güvenliğine bakıyor. Türkiye'nin güneyinde tehdit oluşturacak hiçbir örgüte, devlet kurmaya uğraşan ihanet girişimlerine asla izin vermeyeceğiz. Köklerini kazıyana kadar, onları geldikleri inlere gömene kadar devam edeceğiz."

"Vatana, bayrağa ve millete ihanet olmaz"

Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamaya çalışan muhalefet anlayışını eleştiren Bakan Zeybekci, "Bazen sert muhalefet olur ama muhalefet yaparken vatana, bayrağa ve millete ihanet olmaz. Vatan, bayrak ve millet bir tanedir. Bu vatan, bu topraklarda yaşayan siyasi görüşü, dini inancı ne olursa olsun 81 milyonundur. Nasıl olur da bu ülkenin güvenliğini sağlamak için hainlerin tepesine çöktüğümüz o destanı karalarsın. Nasıl böyle bir şeyi lekelemeye çalışırsın. PYD ve PKK'ya terör örgütü diyemezmiş. Kim bu, CHP'nin sorumluluk makamından olan bir zat." ifadelerini kullandı.

Bu milletin ülkeye karşı yapılanları tarihe not ettiğini dile getiren Zeybekci, Türkiye'nin destan yazmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Zeybekci ve beraberindekiler pazar yerinin açılışını gerçekleştirdi.