Ekonomi Bakanı Zeybekci: "Ben Dediğimiz Gün Bittiğimiz Gündür"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Ben dediğimiz gün bittiğimiz gündür. 'Ben' dediğimiz gün şeytanın ve fitnenin aramıza girdiği gündür ve andır. Biz, birbirini seçme imkanı olmayan kardeşleriz." dedi.

Zeybekci, partisinin Denizli İl Başkanlığınca Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda düzenlenen vefa yemeğinde yaptığı konuşmada, daha önce birileri tarafından hükmedilerek yönetilmeye çalışılan milletin bugün göreve getirdiği milletin adamları sayesinde "hakim devlet değil, hadim devlet" geleneğine kavuştuğunu belirtti.

Denizli'de 7 yıl belediye başkanlığı yaptığını anımsatan Zeybekci, millete hizmet etme gibi bir şerefi yaşadıklarını, bütün bunları yaparken hiçbir zaman "ben" demediklerini vurguladı.

Zeybekci, "Hep beraber bu ülkeye hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizim yol arkadaşlarımız olmasaydı, siz olmasaydınız bu şehirde olan hiçbir şey olmazdı. Bugün bu şehirde gördüğümüz eserlerin hiçbiri olmazdı. Biz yaptık, siz yaptınız, hep beraber yaptık. 'Ben' dediğimiz gün bittiğimiz gündür. 'Ben' dediğimiz gün şeytanın ve fitnenin aramıza girdiği gündür ve andır. Biz, birbirini seçme imkanı olmayan kardeşleriz. Biz bu kardeşlikle Denizli'de gönülleri fethettik." diye konuştu.

Türkiye'nin, AK Parti'nin yaptığı hizmetlerle yoluna emin adımlarla devam ettiğini anlatan Bakan Zeybekci, Avrupa ülkelerine ihracatı geçen yıl yüzde 20 artırdıklarını, son 18 aydır da ihracat rakamlarının üst üste iki haneli seyrettiğine işaret etti.

Zeybekci, 2016 yılında yaşanan ihanetin sonrasında bile Türkiye'nin dünyada büyüme rekorları kıran bir ülke konumunda bulunduğunu, birlik ve beraberliğin korunması durumunda 2018 yılında da bu büyümenin devam edeceğini vurguladı.

"Türkiye bir daha koalisyon görmeyecek"

Türkiye'nin 16 Nisan'da başkanlık sistemini hayata geçirerek koalisyonlardan kurtulduğunu ve inanılmaz bir dönüşüm geçirdiğini ifade eden Zeybekçi, şöyle konuştu:

"Türkiye bir daha seçim olduğunda 'acaba tek başına iktidar gelecek mi, gelmeyecek mi? Gelmez ise kimin kiminle ne olacak' tereddütleri yaşamayacak. Seçimler yaklaşırken yatırımlarla ilgili tereddütler, seçimlerden sonra yine tereddütler oluyordu. Bu koalisyon hastalığı yüzünden kıytırık bir koalisyona girebilmek için Türkiye'yi mahvettiler. Bu memlekette 30 yaşında kadınları, 33 yaşında erkekleri emekli ettiler. Birikti, 2001, 2002 krizi oradan geldi. Sosyal güvenlik sistemi artı verirken Turgut Özal zamanında o geldikten sonra sosyal güvenlik sistemi açık verdi. Yani şu anda asla ve asla tek başına iktidara gelebilme, yüzde 50 + 1 alabilme ümidi olmayan bu CHP'nin en büyük beklentisi eskiye dönmektir. Eskiye döndüğü zaman Türkiye için akıbet bellidir, yeniden o kaos günleri, yeniden iki ileri, üç geri gittiğimiz günler, yeniden namerde muhtaç olduğumuz günler, yeniden el açtığımız günler. İşte o 16 Nisan'da bitti. Bu millet tekrar el koydu ve 16 Nisan'dan sonra artık şimdi gereğini yapmanın zamanı."

Önümüzdeki yıl AK Parti'nin iki seçimde de tekrar destan yazacağından şüphesinin olmadığını vurgulayan Zeybekci, sistemin seçimi kaybedecek partilerde bir toparlanmayı da beraberinde getireceğini, böylece ülkeye güçlü ve milli muhalefet sağlayacağını belirtti.

Türkiye'nin ekonomide aynı başarıyı 2018 ve 2019 yıllarında da devam ettireceğini aktaran Zeybekci, 2019 yılındaki seçimden sonra Türkiye'nin 5 yıl kesintisiz, tek başına güçlü iktidar dönemiyle yoluna devam edeceğini, milli iktidar dönemleriyle, artık muasır medeniyet seviyesi ve ötesinin yakalanacağına işaret etti.

Zeybekci, "Dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi, Avrupa'nın ilk üç büyük ekonomisi... Avrupa Birliği'ne tam üyelik derdi şu bu filan artık bizim umurumuzda bile değil. Onlar bize ihtiyacı olduğunda kendileri diyecekler 'Türkiye girsin' diye. O gün de bu millet karar verecek Avrupa Birliği'ne girelim mi girmeyelim mi?" diye konuştu.

-"Manipülasyon, sabotaj ve kumpaslar yaşıyoruz"

Türkiye'nin ekonomik yapısıyla ilgili çeşitli manipülasyon, sabotaj ve kumpas yaşadıklarına değinen Bakan Zeybekci, endişe edilecek bir durum olmadığını vurguladı.

Türkiye'nin kamu borçlarının milli gelire oranı yüzde 28, toplam borçlarının milli gelire oranı ise Avrupa Birliği'nin ortalamasının 4-5 puan aşağısı olduğu bilgisini veren Zeybekci, bütçe açığının yüzde 1,5 olduğunu bunun AB ülkelerinin bir çoğunda 4-5-6 diye gittiğini bildirdi.

Türkiye'deki ihracat rakamlarının sürekli arttığını, uygulamasına başlanılan dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemi ile cari açık verilen en önemli alanlarda yatırımların başladığını belirten Bakan Zeybekci, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şu anda 130 milyar liralık yatırım belgesi veriyoruz, yatırım teşvik sertifikası belgesi veriyoruz. Bunların çoğu yabancı veya yabancı ortaklı şirketler. Bu firmalar Türkiye'nin kara kaşına, kara gözüne gelmiyorlar. Diyorlar ki 'bunlar 15 yılda Türkiye'yi üçe katladılar, önümüzdeki 15 yılda Türkiye'yi yeniden ikiye, üçe katlayacaklar. Öyleyse Türkiye'de yatırım yaptıysam kazanmaya devam edeceğim.' İşte bütün bu eserlerin, başarıların mimarı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 7 Nisan'da tekrar Denizli'de. Denizli, AK Parti'nin bir başarı hikayesidir, durup dururken Cumhurbaşkanımız ilimize gelmiyor. 14 Ağustos 2001'den bugüne kadar geldiği sayı sanırım 30'a yaklaştı. Yılda en az iki, hatta daha fazla Denizli'ye geliyor. Çünkü Denizli her alanda tam anlamıyla bir AK Parti başarısının hikayesidir. AK Parti Denizli olarak 7 Nisan'da Cumhurbaşkanımızın bütün yorgunluğunu alacağız."