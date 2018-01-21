Ekonomi Bakanı Zeybekci Açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin şu an itibarıyla 365 günlük ihracat rakamının 158 milyar dolar olduğunu belirterek, "Tarihi zirveleri de aştık. Şimdi 3 aylık süre içinde artık Türkiye'nin ihracat rakamlarını söylerken 160 diye başlayacağız. İnşallah yıl sonunda 170 milyar dolar olacak." dedi.

Zeybeki, Merkezefendi ilçesindeki bir otelde Denizli Sanayici Tüccar ve İş Adamları Platformu'nun ev sahipliğinde düzenlenen "Ekonomi 2018 Vizyon Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, hain darbe girişimden sonra 2017 yılını ihracat ve büyüme seferberliği yılı ilan ettiklerini ve bunu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkiye'nin 2016'da her şeye rağmen yüzde 3,4 büyüdüğünü hatırlatan Zeybekci, "İhracatımızla ilgili de dünyada yüzde 3,5 seviyesinde düşüş olmasına rağmen Türkiye yüzde 1'in altında bir düşüşle kapattı. 2017 başında Türkiye'yle ilgili tüm dünyada ortaya konan büyüme hedefleri, derecelendirme kuruluşlarının ortalama Türkiye'nin büyümesiyle ilgili büyüme hedefi yüzde 2,5. Türkiye'nin 2017 büyümesi orta vadeli programda yüzde 5,5 en az, ihracatımızda da 153,3 milyar dolar dedik. Sonra yılın ortasına geldiğimizde biz 153,3 milyar doları 156,5'a, büyümemizi de yüzde 6'ya revize ettik. Onlar 5 defa revize ettiler Türkiye'nin büyümesini 2017 yılı için. Dün sabaha karşı Fitch 'Türkiye'nin 2017 büyümesinin yüzde 6,5'a çekiyorum' dedi. 5 defa düzeltme yapıyorsun hala tutturamıyorsun, gönüllerinden geçeni söylüyorlar Türkiye ile ilgili. Türkiye'nin şu an itibarıyla 365 günlük ihracat rakamı 158 milyar dolardır. Tarihi zirveleri de aştık. Önümüzdeki üç aylık süre içinde artık Türkiye'nin ihracat rakamlarını söylerken 160 diye başlayacağız. İnşallah yıl sonunda 170 milyar dolar olacak." diye konuştu.

Türkiye'nin 2018 yılındaki performansının üst seviyede ve beklentilerin pozitif olduğunu anlatan Zeybekci, 2018 yılının da ihracata dayalı büyüme anlamında son derece başarı göstereceğine işaret etti.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin görüşmelere de değinen Zeybekci, şöyle devam etti:

"Önceki gün Avrupa Birliği'nin bütün büyükelçilerini bakanlığımızda misafir ettik, onlarla Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile ilgili istişarelerde bulunduk. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile ilgili görüşmelerimiz ve temaslarımız son derece pozitif. Çünkü onların da menfaatine, bizim de menfaatimize. 2027 yılı itibarıyla Avrupa Birliği ile toplam dış ticaret hacmimiz 160 milyar dolar. Dolayısıyla Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, şu anda sadece sanayi ürünleri ile kısıtlı olan ticaret hacmimizi gıda, tarım, hizmetler, kamu alınları ve elektronik ticareti de kapsayacak şekilde genişletecektir. 1-1,5 yıl içinde 200 milyar doları ve ardından da 5 yıl içinde 300 milyar dolarlık dış ticaret hacmini Avrupa Birliği'yle ulaşmayı hedefliyoruz. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile ilgili 2018 yılı, bizim için son derece önemli bir dönüm noktası olacak."



Elektronik ticaretin, e-ihracatın dünyadaki ortalama artış hızının gelişmiş ülkelerde yüzde 11-12'ler seviyesinde olduğunu ifade eden Zeybekci, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Çin gibi ülkelerde yüzde 15-16'lar seviyesinde. Gelişmekte olanlarda yıllık yüzde 8-9 civarında artarak devam ediyor. Beş yıl sonra dünyadaki ihracatın e-ihracat bölümü yüzde 50'lere yakın hale gelecek. Şu anda 12 bine yaklaştı e-ticaret sitelerine üye olan ihracatçımızın sayısı. Hedefimiz şu, hükümet olarak hedefimiz 100 bin ihracatçıya ulaşmak. Bu en kısa zamanda önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde olacak. Eğer Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği muasır medeniyet ve daha ilerisine gitmek için 2023 hedeflerini ulaşmak istiyorsak, İtalya'nın bugün aktif olarak 250 bin ihracatçısı var. Biz 60 binler seviyesindeyiz. Bunun aktif olarak ihracat yapanı da 30 binin altında. Artırmak zorundayız."

Bakan Zeybekci'nin katıldığı etkinlikte, Çardak ilçesinde bulunan Özdemir Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Vakıflar Bankası'na ait parsellerin satışıyla ilgili Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan ile Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci arasında protokol imzalandı.