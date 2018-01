Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "Türkiye'nin 2017 Yılında İhracatı, Yüzde 10.22'lik Artışla 157,1...

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "Türkiye'nin 2017 yılında ihracatı, yüzde 10.22'lik artışla 157,1 milyar dolara ulaştı"

ANKARA - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin 2017 yılında ihracatının yüzde 10.22'lik artışla 157,1 milyar dolara ulaştığını belirterek, "2018 yılında inşallah her ay ihracat açıkladığımızda tarihi rekor olacak, çünkü hedefimiz 170 milyar dolar" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Wyndham Otel'de düzenlenen 2017 yılı ihracat değerlendirme toplantısında konuştu. Zeybekci, 2017 yılının ekonomik başarılar anlamında özel sektör eliyle, kamusuyla bir seferberlik, başarıların ve sonuçların alındığı bir yıl olarak tarihte yer alacağını belirterek, 2017 yılında Türk milletinin üzerindeki tüm spekülasyonları attığını ifade etti. Türkiye'nin 2017 yılında ihracatının yüzde 10.22'lik artışla 157,1 milyar dolara ulaştığını anlatan Zeybekci, "Biz, Türkiye'yi muhteşem dağları, denizleri, muhteşem insanları için sevmiyoruz yalnızca. Bahar zamanı kiraz ağacı gibi güzel haliyle seviyoruz. ine 2015 yılında açıklanması bana nasip olan 157.6 milyar doları bir kez daha kırmaya yakınız. İnşallah 2018 Ocak ayının sonunda, belki önümüzdeki birkaç hafta içinde 157.6'lık tarihi rekorumuzu geri bırakacağız. Hedefimiz, 170 milyar dolar. Buna doğru hızla devam edeceğiz. 2017 yılında ihracatımızı miktar olarak yüzde 9 ve değer olarak da 2013'den beri bugüne kadar ilk defa yüzde 1,5 oranında artırarak bunu başardık. İnşallah birkaç ay içerisinde 2018 yılının Ocak ayının belki sonunda, belki önümüzdeki birkaç hafta içinde bu 157.6'lık tarihi rekorumuzu da geride bırakacağız. 2018 yılında inşallah her ay ihracat açıkladığımızda tarihi rekor olacak, çünkü hedefimiz 170 milyar dolar" ifadelerini kullandı.

İhracat için üretim kadar finansmanın da önemli olduğuna işaret eden Zeybekci, "Eximbank'ın ihracata kredi miktarını dolar bazında yüzde 19 artışla 39.3 milyar dolara yükselttik. Yani, yüz dolarlık ihracatımızın 25 dolarını Eximbank kredi ve sigorta imkanlarıyla destekledik. 2018 yılında kredi miktarımızı 2016-2017'ye göre yüzde 17 oranında artırmayı ve destek oranımızı yani yüz dolarlık ve yahut da yüz birimlik ihracatımızın 27'sini Exim kaynaklarıyla destekleyerek şu anda dünyada verdiği destekle Türk Eximbank'ını dünyada birinci sıraya çıkaracağız inşallah" dedi.

Gümrük birliğinin güncellenmesi ile ilgili önemli sonuçlar alınacağına işaret eden Bakan Zeybekci, "Kısa bir süre sonra Cumhuriyet tarihimizin zirvelerini de aşmaya devam edeceğiz. İthalatımızda da 2018 yılı hedefleri 230 milyar dolar seviyesinde olmasını öngörüyoruz. Ülkemizin üretimini yapısal olarak dönüştürecek böylece cari açığımızı azaltacak proje bazı yatırım teşvik sistemleri, haksız rekabete karşı içerideki üreticilerimizi koruyan tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. 2018 yılından itibaren, şu an itibarıyla hayata geçti, 23 ilimizi kapsayan cazibe merkezli teşvik sistemlerimiz de devreye girmiş oldu. Ayrıca, 2018 yılı bizim için son derece önemli. AB ile gümrük birliği güncellemesinde geçtiğimiz sene bir duraklama yaşandı ve son yaptığımız görüşmelerde, AB'de geçtiğimiz sene bazı sebeplerden dolayı olumsuzluk rüzgarları esmesine sebep olan ülkelerle yaptığımız görüşmelerde, 2018 yılında gümrük birliğinin güncellenmesi ile ilgili önemli sonuçlar alacağımıza inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Zeybekci, konuşması sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Türkiye tanıtım grubundaki çalışmaların ne aşamada olduğunun sorulması üzerine Zeybekci, "İşlemler bitti, yönetimi oluşturuldu. Bugüne kadar birçok alanda, birçok sektörlerde tanıtım grupları yerine öncelikle Türkiye'nin sonra tüm sektörlerin tanıtım yılı olacak. Bir sorun yok şu anda. 200'ün üzerinde bir proje başvurusu var, en kısa sürede değerlendirilip sonuçlandırılacak" diye konuştu.

Cazibe merkezlerine ilişkin soruya Zeybekci, "Cazibe merkezleri tanıtımı ile ilgili sorun yok. KHK'da bu sorumluluğun, yetkinin ekonomi Bakanlığına devredildiği 2017'nin son haftasında yayımlandı. Biz Bakanlar Kurulu kararını hazırladık, gönderdik. Bir haftalık sürede sanıyorum Bakanlar Kurulu kararında yayımlanmış olur. Yatırımlar aynı kapsam çerçevesinde değerlendirilecek. 6. Bölge teşviklerinin üzerine birkaç ilave enstrüman var. 23 il bu kapsamda değerlendirilecek" cevabını verdi.

Açıklanan enflasyon rakamlarının hatırlatılması üzerine Zeybekci, "Hedeflerimiz bu değildi, 2017 sonu itibarıyla tek haneli rakamlara inmek şeklindeydi. Burada enflasyona sebep olan etkenlere baktığımızda yine şu noktaya geliyoruz, enflasyonun sebebi. Enflasyonun sebebini, talebin fazlalığı olarak görürsek, eksik teşhiste bulunmuş oluruz. Tedavide, sorunların çözülmesinde de o kadar zorlanmış oluruz. Talep kadar arz yaratamamak şeklinde görürsek daha doğru teşhiste bulunmuş oluruz. Tek sıkıntımız, talebi talep edilen miktarda sağlayamamak. Onun için daha çok üretimi sağlayacak enstrümanlar üretmek, bol, ucuz ve kolay ulaşılabilir imkanlar sağlamak şeklinde devam edecek" şeklinde konuştu.