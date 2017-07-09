Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi İran ile Yapılan Tercihli Ticaret Anlaşmasını Anlattı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İran Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bakanı Mahmoud Vaezi ve İran Sanayi, Ticaret ve Maden Bakanı Rıza Nimetzade ile gerçekleştirdiği ikili görüşmeler sonrasında, basın mensuplarıyla buluşarak, Tahran Türk Ticaret Merkezi ve Türkiye ile İran arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşmasını anlattı.



Basın toplantısında, Tercihli Ticaret Anlaşmasını imzalayan bakanların ülkelerine ihanet ediyormuş gibi anlaşılabileceklerini ancakgüzel bir sonuç için buna sabredilmesi gerektiğini söyleyen Bakan Zeybekçi, "30 milyar dolarlık hedefe ulaşacağız ve ticaretin önündeki engelleri kaldıracağız ve hedef olan serbest ticaret anlaşmasına en kısa sürede ulaşacağız." dedi.



İki ülkenin şuan birbirine karşı uyguladığı, iki ülkenin kardeşliğine yakışmayan koruma önlemleri olduğunu söyleyen Zeybekçi, "Bunları kaldırmak bize nasip olacak. Milli paralarla ticareti önemsiyoruz. Bugün buraya geniş bir heyetle gelmememizin sebebi de Tahrand'a açacak olduğumuz Türk Ticaret Merkezi. Bu merkez, satışın yanında büyük bir alıcı olarak da orada olacak." dedi.



Bakan Zeybekçi, Tercihli Ticaret Anlaşması'ndaki 254 ürünlük listeye bakıldığında, İran'ın Türkiye'ye satışlarının yılın ilk 5 ayından yüzde 51 arttığı, Türkiye'nin İran'a olan ihracatının ise yüzde 8 oranında arttığını belirterek, "Hedefimiz bu oranı arttırmak. Biz bu anlaşmaya uzun vadeli bakıyoruz ve hedefimiz tüm ürünlerin ticaretinin serbest hale gelmesi ve öncelikle sınır bölgesinde iki tarafın birbirinin tüm ihtiyacını karşılaması." dedi.



Konuşmasını heyete gösterilen bu sıcak ve kalpten karşılama için çok teşekkür ederek bitiren Zeybekçi ziyaretin her iki ülke için de yararlı olmasını temenni etti. - İstanbul