Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, siyasetin en hareketli dönemlerini yaşadıklarını belirterek, "Türk İslam coğrafyasının çadır direği Türkiye'dir. Bunu asla unutmayın. Bu çadırın direği Türkiye'ye bütün güçler saldırıyorlar. Bu çadırın direğini ayakta tutan da bir tek lider vardır. O da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun için bilerek kasten tamamen herkes ona topyekun saldırıyor" dedi.

Bakan Nihat Zeybekci Bilecik temasları sırasında ilk olarak Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında oğlu Atilla Şükrü Zeybekci'nin yemin törenine katıldı. Ardından Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'ı makamında ziyaret eden Zeybekci, buradan Bilecik Belediye Sarayı'na geçti. Cuma namazını Şeyh Edebali Türbe yerleşkesi içinde bulunan tarihi Orhangazi Camii'nde kılan Zeybekci, son olarak AK Parti Bilecik İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

"Türk İslam coğrafyasının çadır direği Türkiye'dir"

Ramazan'da Bilecik'te bir ekonomi zirvesi düzenleyeceklerini anlatan Bakan Zeybekci, "Haziran sonu veya uygun bir zamanda büyük kongremizi, büyük düğünümüzü yapacağız. Ondan sonra hedef artık seçimler. Seçimlere iyice konsantre olarak, gerek yerel seçimler gerek genel seçimlere iyi bir şekilde hazırlanacağız. Sadece şunu söyleyeyim bu seçimler Türk İslam coğrafyasının en önemli seçimidir, en tarihi seçimidir. Hep şunu söylüyoruz veya şöyle bir örnekle ben size bunu daha bir somut hale getireyim. İmam-ı Şafii Hazretlerine hazret fitne zamanında tozun dumana karıştığı iyiyle doğrunun birbirine girdiği dönemlerde hak ile batılı nasıl ayırırsınız. Biz zorlanıyoruz kim doğrudur, kim yanlıştır. Kim haktır kim batıldır, kim sahtedir kim gerçektir bunları karıştırıyoruz. Ne olur bize kolay yol göster de biz de senin gibi doğrusunu yapalım' demişler. İmam-ı Şafii Hazretleri ise; 'Sağlıklısını yapalım yanılmayalım' demiş. 'Biz yapamıyoruz' deyince demiş ki İmam-ı Şafii Hazretleri 'kolay' demiş 'nasıl kolay' demişler. İmam-ı Şafii Hazretleri 'Düşmanın oklarını takip edin, düşmanın oklarının hedefinde kim varsa bilin ki o doğrudur' demiş. Türk İslam coğrafyasının çadır direği Türkiye'dir. Bunu asla unutmayın. Bu çadırın direği Türkiye'ye bütün güçler saldırıyor. Bu çadırın direğini ayakta tutanda bir tek lider vardır. O da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun için bilerek kasten tamamen herkes ona topyekun saldırıyor" dedi.

"Bu seçimlerle topyekun her türlü şeyi mubah görerek saldıracaklar"

Bakan Zeybekci, yapılacak yerel ve genel seçimlerde partilerine topyekun saldıracaklarını söyleyerek, " Türkiye Cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal'in İzmir İktisat Kongresinde söylediği 'Evet savaşları kazandık. Düşmanı denize döktük, muzaffer olduk ama gerçek muzafferiyet, gerçek bağımsızlık ekonomik bağımsızlıktır' diye altını çizdiği muasır medeniyet yolculuğunda artık Necip Fazıl Kısakürek'in dediği 'O tekerleğin tümseği aştığı dönemi yaşıyoruz' sözüdür. Onun için bu tarihin en önemli seçimlerinden birine gireceğiz. Bu seçimlerle topyekun saldıracaklar. Her türlü şeyi mubah görerek saldıracaklar. Maalesef birileri siyaseti şöyle görüyor. Ben onları suçüstü yakaladığım zaman da diyorlar ki biz siyaset yapıyoruz. ya soruyoruz niye yalan söylüyorsun, niye iftira atıyorsun. Niye sadece 10 tane konunun arasında bir tane şey varsa eksi varsa onu illa bas, bas bağırıp diğer 10 tanesinin üzerine toprak atıyorsun. Yok, yok ben siyaset yapıyorum. Çünkü bunların siyaset anlayışı yalan üzerine, karalama üzerine ve iftira üzerine ve bunlarla devam edecekler. İnanın bu artarak devam edecek. Çünkü söyleyecekleri başka hiç bir şey yok. Cumhurbaşkanımız bu siyasetle yola çıkarken bize öğütlediği, bize söylediği tek bir şey var. 'Hayatınız çok basit olsun. Bu çok basit hayatınızda efendimizin bir hadisine dayansın. O da şudur. Münafıklığın alameti üçtür. Söz söylediği zaman yalan söyler. Söz verdiği zaman tutmaz. Emanete ihanet eder veya ettirir. Biz şu düsturla yola çıktık. Söz verdik mi canımız pahasına tutacağız. Söz söyledik mi ne pahasına olursa olsun doğru olmasını hedefleyeceğiz ve ihanete hıyanet etmeyeceğiz ve ettirmeyeceğiz' sözüdür. Onun için bugün bu coğrafyada bu memlekette eğer başı dik, alnı açık alımlı çalımlı dolaşacak, verdiği her sözü tutmuş, bu ülkeyi baştan aşağı imar etmiş, 15 yılda hakikaten bir hizmet destanları yazmış olan bir parti varsa bu sokaklarda dolaşacak şöyle başı dik, alnı açık o da AK Parti'dir" ifadelerine yer verdi.

"Bakın ve o günlerle bugünleri kıyaslayın"

Bakan Zeybekci sözlerine şöyle devam etti;

"Türkiye bir gecede 46 milyar doları batırdıkları bankalardan aldılar, götürdüler. Bu memlekette toplanan vergi gelirler 100 liralık verginin 87 lirası faize gidiyordu. 100 liralık verginin 87 lirası faize gidiyordu ve devlet maaşları IMF borcuyla ödeniyordu. Karma Cotarelli IMF'nin Türkiye masası şefiydi. Sakın IMF Başkanı falan zannetmeyin. O geldiği zaman hükümetler, bakanlar hizaya girerdi. Baktılar gördüler ki Türkiye'de Cotarelli bile işe yaramadı ondan sonra kapitülasyonların tahsilat memuru olarak Türkiye'ye bu memlekete yapılabilecek en büyük hakareti yaptılar. Başbakan ve başbakan yardımcılarının üzerinde yetkilerle ekonomi bakanı gönderdiler bu memlekete. Artık şimdi bakın o günlerle bu günleri kıyaslayın. Anayasa kitapçığı atıldı diye bunlar oldu. Şimdi yeri göğü inletiyoruz. Hainlerin sonuna kadar inlerinin dibine kadar gidiyoruz. Gerekirse yeri göğü başlarına yıkıyoruz."

"Dünyada G20 en iyi en büyük 20 ekonomi arasında 1 numaralı büyüyen ülkeyiz"

Bakan Zeybekci son olarak Türkiye ekonomisinden bahsederek, "15 Temmuz işgal girişimine rağmen Türkiye'nin performansını görüyorsunuz. Dünyada G20 en iyi en büyük 20 ekonomi arasında 1 numaralı büyüyen ülkeyiz. Diğer 35 tanenin içinde en büyüğü en iyisinin içinde 1 numara. 2018'de de aynısı olacak büyük bir ihtimalle. Karın ağrıları bu. O kadar bastırıyorlar, her yerinden vuruyorlar çökmüyor, aman demiyor, teslim olmuyor. Çünkü bizim genetiğimize aykırı. Aslında dönüp tasrihe bir baksalar çok iyi görecekler. Bu milletin genetiğine aykırı. Teslim olmasını bilmiyor. Diz çökmesini bilmiyor. Aman demesini bilmiyor. Milyonlarca şehit veriyor kırılıyor ama bir kere aman demiyor. Artık geçti o günler Allah'ın izniyle. Başı dik, alnı açık IMF'nin kendi yayınladığı rapor bir zaman gelip bizi hizaya dizen IMF'nin kendi yayınladığı rapor dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi Avrupa'nın 5'inci büyük ekonomisi. Hedef daha ilerisi. Durmak yok yola devam inşallah. Tabi biz bu yükün ağırını kadınlarımızla sizlerle taşıyoruz. Denizli'de hep öyle yaptık. Ayaklarımız patlayana kadar, ellerimiz çatlayana kadar kapı, kapı dolaştık. Elhamdülillah Denizli'de geldiğimiz nokta belli. Bilecik'te öyle. Bu coğrafyalar tabi ki Erzurum gibi Konya gibi bilmem ne gibi hani bizim partimiz anlamında o kadar şey değil. Çünkü bazı yerler var ki yalanı bir sıralamaya başladıkları zaman ardı arkası kesilmiyor. Tarih boyunca da bu böyle gelmiş. Böyle bir damar oluştuğu için. Allah'ın izniyle 2019 çok çok güzel bir yıl olacak. 2023'e geldiğimizde Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye başka bir yerde olacak. Tabi Bilecik de başka bir yerde olacak. Bugün başkanımızla da, başkanlarımızla da görüştük ve en kısa zamanda buraya tekrar geleceğiz sizlerle beraber olacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Bakan Zeybekci Bilecik'ten ayrıldı. - BİLECİK