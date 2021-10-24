Bakan Yardımcısı Çataklı, Çobanbey OSB'yi inceledi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Yardımcısı Çataklı, Çobanbey OSB'yi inceledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bakan Yardımcısı Çataklı, Çobanbey OSB'yi inceledi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çobanbey Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulundu.

KİLİS (İHA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çobanbey Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı beraberinde Kilis Valisi Recep Soytürk ve yetkililer ile birlikte yapımı devam edan Çobanbey Organize Sanayi bölgesinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Organize Sanayi Bölgesinde devam eden inşaatı inceleyen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya Çobanbey Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hüseyin İsa, tarafından bilgi verildi. Ticaret Odası Başkanı Hüseyin İsa, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Valii Recep Soytürk'e ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölge ekonomisi ve Osb hakkında bilgiler verdiğini söyledi.

Ziyarette Türkiye ile Çobanbey şehri arasındaki ticari, ekonomik ilişkiler değerlendirilerek, gelecek dönem mevcut ilişkilerin geliştirilmesi, sanayi ve eğitim alanında kurulabilecek iş birlikleri ve atılabilecek adımlar ele alındı. - KİLİS

Bakan Yardımcısı Çataklı, Çobanbey OSB'yi inceledi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Yerin yüzlerce metre altından çıkartılıyor, dünyaya ihraç ediliyor: Hedef 2023'de 1 milyon ton tuz

Yerin yüzlerce metre altından çıkartılıyor, dünyaya ihraç ediliyor: Hedef 2023'de 1 milyon ton tuz

 Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlıyor! Asgari ücret için en güçlü tahmin 3 bin 447 bin lira

Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlıyor! Asgari ücret için en güçlü tahmin 3 bin 447 bin lira

 Lüks restoranların vazgeçilmezi! Tezgahta 30 lira olan kerevit, masada 500 lira

Lüks restoranların vazgeçilmezi! Tezgahta 30 lira olan kerevit, masada 500 lira
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title