Bakan Varank: 'Sanayicimizin her konuda arkasındayız' - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Varank: "Sanayicimizin her konuda arkasındayız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bakan Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde görüştüğü sanayicilere, "Her konuda arkanızdayız" dedi.

ADANA (İHA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde görüştüğü sanayicilere, "Her konuda arkanızdayız" dedi.

Bakan Varank, Ar-Ge odaklı yeni kapasite artışları ile İSO'nun 2020 yılında şirketlerin üretim ve satışlarını dikkate alarak açıkladığı ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde Türkiye' nin 297'nci büyük firması konumuna gelen Abdioğulları A.Ş'yi ziyaretinde; aynı zamanda AOSB Başkanı ve OSBÜK Başkan Vekili olan Abdioğulları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ile kardeşleri Ramazan Sütcü, Mehmet Sütcü ve Salih Sütcü tarafından konuk edildi.

Başkan Sütcü, firmasının toplamda 400 bin metrekare alan üzerine kurulu 8'nci tam entegre tesisini gezerken Bakan Varank'a üretimlerine ilişkin bilgi verdi. Başkan Sütcü, 1800 kişiye istihdam sağladıklarını, Avrupa başta olmak üzere 4 kıtada 60'tan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.

Gündemlerindeki en önemli konunun ihracat odaklı ve çevreci ürünlerle planlı büyüme olduğunu ifade eden Bekir Sütcü, üretimden kazandıklarını yatırıma dönüştürmeye devam edeceklerini belirtti.

İhracatın önemine de vurgu yapan Başkan Sütcü, "Türkiye'nin En Başarılı İlk 1000 İhracatçısı" listesinde Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş, bünyesindeki "Filpa Ambalaj ve Dış Ticaret A.Ş" 2020 verileri ile bir önceki yıla göre yüzde 11'lik satış artışı ile 17 basamak yükselerek 290. sıraya yerleştiği bildirdi.

Polietilen hammaddesinden üretilen sera film/örtüsü üretimi konusunda da detaylı bilgi paylaşan Başkan Bekir Sütcü, bu konuda ilk adımlarını 2020 yılında ilk adımlarını attıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan Ceyhan Polipropilen Üretim Tesislerinin önemine de dikkati çekerek, üretime geçtiğinde buradan hammadde temin eden firmalardan biri olacaklarını ifade etti.

"Batı, Uzakdoğu ile çalışmak istemiyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise temelleri 1960'lı yıllara dayanan firmayı başarıyla yöneten Sütcü kardeşleri tebrik ederek, üretmenin, ihracat yapmanın ve istihdam oluşturmanın önemine vurgu yaptı.

Sanayicilerin her konuda arkasında olduklarını ifade eden Bakan Varank, özellikle ihracat yapan firmalara mesaj verdi. Bu firmaların pandemi sürecinde kurdukları ilişkileri sürdürmelerini tavsiye eden Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Firmalarımız bir müşteri ile bağlantı kurduğunda bunu bir ya da iki sene değil, önündeki beş ya da on yılı düşünen bir anlayışla yaklaşmalı. Çünkü, batı dünyası artık Uzakdoğu ile çalışmak istemiyor. Bunun rasyonel nedenleri olabilir, lojistik maliyetleri olabilir ama duygusal sebeplerinin de olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü, pandemi sürecinde firmalar siparişleri için bir tek kişiye telefonla bile ulaşamadılar. Ama bizim sanayicimiz, hükümetimizin üretimin devamı yönünde aldığı tedbirlerle tüm siparişlerini zamanında yerine getirdiler. Bu fırsat çok iyi değerlendirilmeli."

Cep telefonunu tüm sanayicilere verdi

Bakan Varank'ın cep telefonunu da tüm sanayicilere vermesinin ardından kısa bir konuşma yapan Başkan Bekir Sütcü ise Bakan Varank'a ziyareti için teşekkür ederek, "İstediğimiz zaman size ulaşabiliyor olmamız bizim için çok değerli. Sanayicimiz ekonomiye katkısını artırırken en büyük gücü devletimizden alıyor. Pandemi döneminde de sanayicimizin yanında oldunuz. Bizler de tüm tedbirleri alarak üretime devam ettik" dedi.

Başkan Sütcü, AOSB'nin gerek fiziki alan ve gerekse ekonomik açıdan Türkiye'nin ilk 10 OSB'si arasında yer aldığını, alan bakımından 25 milyon metrekareye çıkacaklarını bildirdi. Sütcü, son on yılda ihracat rakamlarının arttığını, kent ihracatını ve yüzde 50'den fazlasının AOSB'de faaliyet gösteren firmalar tarafından gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi. - ADANA

Bakan Varank: Sanayicimizin her konuda arkasındayız

Bakan Varank: Sanayicimizin her konuda arkasındayız

Bakan Varank: Sanayicimizin her konuda arkasındayız

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Çerezlik kabak çekirdeğinde rekolte ve fiyat üreticiyi sevindirdi

Çerezlik kabak çekirdeğinde rekolte ve fiyat üreticiyi sevindirdi

 'Türkiye, 40 adet F-16 talep etti' iddialarına ABD Dışişleri'nden yanıt: Resmileşinceye kadar yorum yapamayız

"Türkiye, 40 adet F-16 talep etti" iddialarına ABD Dışişleri'nden yanıt: Resmileşinceye kadar yorum yapamayız

 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Destici İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Sergen Deniz Akkaya Mustafa Keser İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cristiano Ferdi Kadıoğlu Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bakan Varank: 'Sanayicimizin her konuda arkasındayız' - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 09:49:37. #1.17#