Bakan Soylu, ülke ekonomisine 250 milyon dolar gelir sağlayacak tesisi gezdi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Soylu, ülke ekonomisine 250 milyon dolar gelir sağlayacak tesisi gezdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bakan Soylu, ülke ekonomisine 250 milyon dolar gelir sağlayacak tesisi gezdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinde incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Türk-Katar ortaklığıyla yapılan çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinde incelemede bulunarak yetkilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Soylu, Siirt'te devlet desteği ile yapımı süren Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinin faaliyete geçmesiyle beraber bir çok kişinin burada istihdam edileceğini, ayrıca ülke ekonomisine de yılda 250 milyon Dolar katkı sağlayacağını söyledi.

Bakan Soylu, "Şu anda 30 bin hemen akabinde 50 bin ardından da 90 bin ton bir üretim burada gerçekleşecektir. Bu Türkiye'nin çinko ithalatının yüzde 38'ini karşılayacaktır. 250 milyon dolarlık bir yatırımı da beraberinde getirmiş olacak" dedi.

Tesiste incelemelerini tamamlayan Bakan Soylu, helikopterle Batman'a hareket etti. - SİİRT

Bakan Soylu, ülke ekonomisine 250 milyon dolar gelir sağlayacak tesisi gezdi

Bakan Soylu, ülke ekonomisine 250 milyon dolar gelir sağlayacak tesisi gezdi

Bakan Soylu, ülke ekonomisine 250 milyon dolar gelir sağlayacak tesisi gezdi

Bakan Soylu, ülke ekonomisine 250 milyon dolar gelir sağlayacak tesisi gezdi

Bakan Soylu, ülke ekonomisine 250 milyon dolar gelir sağlayacak tesisi gezdi

Bakan Soylu, ülke ekonomisine 250 milyon dolar gelir sağlayacak tesisi gezdi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim

 Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerini görerek rekor tazeledi

Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerini görerek rekor tazeledi

 'Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak' iddialarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan net cevap: Kesinlikle yalandır

"Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak" iddialarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan net cevap: Kesinlikle yalandır
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Kubilay Aka İbrahim Tatlıses Deniz Akkaya
Spor Cristiano Fatih Terim Marcao Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Mustafa Varank Temel Karamollaoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bakan Soylu, ülke ekonomisine 250 milyon dolar gelir sağlayacak tesisi gezdi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 16:59:10. #1.12#