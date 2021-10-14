Bakan Pakdemirli, sanayici ve bakliyatçılarla bir araya geldi - Haberler Ekonomi
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Bakan Pakdemirli, sanayici ve bakliyatçılarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bakan Pakdemirli, sanayici ve bakliyatçılarla bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin programı kapsamında, Mersin Valiliğini ziyaret etti; ardından ticaret, sanayi, borsa ve bakliyat sektörünün temsilcileriyle bir araya gelerek toplantı yaptı.

MERSİN (İHA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin programı kapsamında, Mersin Valiliğini ziyaret etti; ardından ticaret, sanayi, borsa ve bakliyat sektörünün temsilcileriyle bir araya gelerek toplantı yaptı.

Bir dizi program kapsamında sabah saatlerinde Mersin'e gelen Bakan Pakdemirli, öğle saatlerinde Mersin Valiliğini ziyaret etti. Burada Vali Ali İhsan Su ile bir araya gelen Pakdemirli, Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Valilik görüşmesi basına kapalı gerçekleşen Pakdemirli, öğleden sonra da Mersin Ticaret ve Sanayi Odasında ticaret, sanayi, borsa ve bakliyat sektörünün temsilcileriyle buluştu. Pakdemirli, Mersin Ticaret Odası Meclis Üyeleri, Mersin Ticaret Borsası Üyeleri ve bakliyatçılar ile toplantıya katıldı.

Toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı olarak gerçekleşti. - MERSİN

Bakan Pakdemirli, sanayici ve bakliyatçılarla bir araya geldi

Bakan Pakdemirli, sanayici ve bakliyatçılarla bir araya geldi

Bakan Pakdemirli, sanayici ve bakliyatçılarla bir araya geldi

Bakan Pakdemirli, sanayici ve bakliyatçılarla bir araya geldi

Bakan Pakdemirli, sanayici ve bakliyatçılarla bir araya geldi

Bakan Pakdemirli, sanayici ve bakliyatçılarla bir araya geldi

Bakan Pakdemirli, sanayici ve bakliyatçılarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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