Bakan Muş: Dün bir günde 1,5 milyar dolar ihracat yaptık - Haberler Ekonomi
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Bakan Muş: Dün bir günde 1,5 milyar dolar ihracat yaptık

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Ekonomi
Bakan Muş: Dün bir günde 1,5 milyar dolar ihracat yaptık

TİCARTE Bakanı Mehmet Muş, "Dün bir günde 1,5 milyar dolar ihracat yaptık. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek" dedi.

TİCARTE Bakanı Mehmet Muş, "Dün bir günde 1,5 milyar Dolar ihracat yaptık. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek" dedi.

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, 1974'te bir yılda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu. 1990'da bir ayda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu. Dün bir günde 1,5 milyar dolar ihracat yaptık. Daha çok çalışacağız. Daha çok üreteceğiz. Daha güçleneceğiz. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Ekonomi Haberleri
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