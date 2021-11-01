Bakan Muş: "2021 yılının 10 ayında, 2019 yılında yakalamış olduğumuz 180,8 milyar dolarlık en yüksek yıllık ihracat rekorumuzu geride bırakmış olduk."
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Bakan Muş: "2021 yılının 10 ayında, 2019 yılında yakalamış olduğumuz 180,8 milyar dolarlık en yüksek yıllık ihracat rekorumuzu geride bırakmış olduk."
MUŞ (AA) - Bakan Muş : "2021 yılının 10 ayında, 2019 yılında yakalamış olduğumuz 180,8 milyar dolarlık en yüksek yıllık ihracat rekorumuzu geride bırakmış olduk."
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri
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