Bakan Muş: "2021 yılının 10 ayında, 2019 yılında yakalamış olduğumuz 180,8 milyar dolarlık en yüksek yıllık ihracat rekorumuzu geride bırakmış olduk." - Haberler Ekonomi
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Bakan Muş: "2021 yılının 10 ayında, 2019 yılında yakalamış olduğumuz 180,8 milyar dolarlık en yüksek yıllık ihracat rekorumuzu geride bırakmış olduk."

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Bakan Muş:

Bakan Muş: "2021 yılının 10 ayında, 2019 yılında yakalamış olduğumuz 180,8 milyar dolarlık en yüksek yıllık ihracat rekorumuzu geride bırakmış olduk."

MUŞ (AA) - Bakan Muş : "2021 yılının 10 ayında, 2019 yılında yakalamış olduğumuz 180,8 milyar dolarlık en yüksek yıllık ihracat rekorumuzu geride bırakmış olduk."

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri
Son dakika: Bakan Muş: 'Son 12 aylık ihracat 215,7 milyar dolarla yeni bir rekordur.

Son dakika: Bakan Muş: "Son 12 aylık ihracat 215,7 milyar dolarla yeni bir rekordur.

 Bakan Muş: 'İhracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artışla 20,8 milyar dolar oldu.

Bakan Muş: "İhracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artışla 20,8 milyar dolar oldu.
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