Bakan Dönmez: "Paris İklim Anlaşması, onaylanmasıyla birlikte iklim değişikliğiyle mücadelemiz konusunda en önemli argümanımız olacak.
Bakan Dönmez: "Paris İklim Anlaşması, onaylanmasıyla birlikte iklim değişikliğiyle mücadelemiz konusunda en önemli argümanımız olacak.
Bakan Dönmez: "Paris İklim Anlaşması, onaylanmasıyla birlikte iklim değişikliğiyle mücadelemiz konusunda en önemli argümanımız olacak. Enerjideki kurulu gücümüzün yüzde 53'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri