Bakan Dönmez: 'Nijerya ile hidrokarbon, madencilik ve enerji alanında üç anlaşma imzalamayı planlıyoruz' - Haberler Ekonomi
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Bakan Dönmez: "Nijerya ile hidrokarbon, madencilik ve enerji alanında üç anlaşma imzalamayı planlıyoruz"

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Haberler | Ekonomi

Bakan Dönmez: "Nijerya ile hidrokarbon, madencilik ve enerji alanında üç anlaşma imzalamayı planlıyoruz" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ekim ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nijerya'ya resmi bir ziyaretinin planlandığı belirterek, "Ziyaret kapsamında...

Bakan Dönmez: "Nijerya ile hidrokarbon, madencilik ve enerji alanında üç anlaşma imzalamayı planlıyoruz"

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ekim ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nijerya'ya resmi bir ziyaretinin planlandığı belirterek, "Ziyaret kapsamında hidrokarbon, madencilik ve enerji alanında üç anlaşma imzalamayı planlıyoruz" dedi.

Karma Ekonomik Komisyon toplantılarında ülkelerle son bir yıl içindeki faaliyetlerin gözden geçirilerek değerlendirmesinin yanı sıra geleceğe yönelik görüş alışverişinde bulunuluyor. Tarafların, ekonomik iş birliği ve ticari ilişkilerde karşılaşılan meseleler söz konusu toplantılarda dile getirilerek, eş başkanların bakan oluşu nedeniyle, ihtiyaç duyulan siyasi irade ve yetkinin de katkısıyla çözümlere ulaşılması daha kolay ve hızlı oluyor. Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlık binasında düzenlenen Türkiye-Nijerya 5. Dönem KEK Toplantısı'na Nijerya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Devlet Bakanı Zubariu Dada ile eş başkanlık yaptı.

Türkiye-Nijerya 5. Dönem KEK toplantısı tutanak defterine imza attıktan sonra konuşan Bakan Dönmez, verimli geçen toplantılar neticesinde iki ülke arasındaki dayanışmanın ve iş birliğinin önemini vurguladıklarını belirterek, "Mevcut ticari ve ekonomik ilişkiler, yatırım imkanlarını gözden geçirme fırsatı bulduk. İkili ticaretin geliştirilmesi, yatırım ortamı iyileştirilmesi konusunda da görüş alışverişinde bulunduk" diye konuştu.

Bakan Dönmez, toplantıda başta enerji ve madencilik olmak üzere sanayi ve teknoloji, tarım, ulaştırma, sağlık, eğitim, kültür ve turizm, gençlik ve spor alanlarında iş birliği imkanlarını ele aldıklarını dile getirdi.

"Nijerya, sahra altı Afrika'da ticaret partnerimiz olmaya devam ediyor"

Bakan Dönmez, Türkiye ile Nijerya arasında ticaret hacminin 2020 yılında 2 milyar dolar olarak gerçekleştiği bilgisini vererek, "Petrol ve doğalgaz tedarikçisi ülkeleri arasında yer alan Nijerya, sahra altı Afrika'da ticaret partnerimiz olmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

Nijerya'nın Afrika'nın en büyük petrol üreticisi konumunda olduğunu hatırlatan Bakan Dönmez, "Nijerya petrol şirketi ile Türkiye milli petrol şirketi bundan sonra gerek Nijerya'da gerek Türkiye'de gerekse üçüncü ülkelerde yatırım ve iş fırsatlarını birlikte değerlendirecek" diye konuştu.

Türkiye'deki büyük müteahhitlik firmalarının Nijerya'da da önemli projelere imza attıklarını aktaran Bakan Dönmez, "Yaklaşık 60 kadar proje üstlenildi. Bu projelerin tutarı da 2 milyar dolar civarındadır" değerlendirmesini yaptı.

Ekim ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nijerya'ya resmi bir ziyaretinin planlandığı bilgisini veren Bakan Dönmez, "Ziyaret kapsamında hidrokarbon, madencilik ve enerji alanında üç anlaşma imzalamayı planlıyoruz" dedi.

Nijerya Ticaret, Sanayi ve Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Mariam Katagum Yalwaji'nin de bulunduğu toplantı, Nijerya Dışişleri Bakanı Dada'nın Nijerya ve Türkiye'nin ikili ticareti üzerine yaptığı konuşmanın ardından hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

Ayrıca Bakan Dönmez toplantı başlamadan önce Dada'ya bakanlıkta bulunan Türkiye'nin en büyük Güneş Enerjisi Santrali Projesi'nin olduğu tabloyu tanıttı.

Bakan Dönmez: Nijerya ile hidrokarbon, madencilik ve enerji alanında üç anlaşma imzalamayı planlıyoruz

Bakan Dönmez: Nijerya ile hidrokarbon, madencilik ve enerji alanında üç anlaşma imzalamayı planlıyoruz

Bakan Dönmez: Nijerya ile hidrokarbon, madencilik ve enerji alanında üç anlaşma imzalamayı planlıyoruz

Bakan Dönmez:
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Ekonomi Haberleri
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Haber: Bakan Dönmez: 'Nijerya ile hidrokarbon, madencilik ve enerji alanında üç anlaşma imzalamayı planlıyoruz' - Haberler Ekonomi
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