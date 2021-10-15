Bakan Dönmez: 'Azerbaycan ile 2024 yılı sonuna kadar geçerli olacak doğal gaz ticaret anlaşması yapılmıştır' - Haberler Ekonomi
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Bakan Dönmez: "Azerbaycan ile 2024 yılı sonuna kadar geçerli olacak doğal gaz ticaret anlaşması yapılmıştır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bakan Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dünyanın enerji darboğazıyla boğuştuğu bir dönemde Türkiye'nin doğal gaz arzının sağlanması noktasında önemli ilerlemelerin kaydedildiğini belirterek, "Azerbaycan ile 2024 yılı sonuna kadar geçerli olacak ve Bakü-Tiflis-Erzurum hattından gelecek...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dünyanın enerji darboğazıyla boğuştuğu bir dönemde Türkiye'nin doğal gaz arzının sağlanması noktasında önemli ilerlemelerin kaydedildiğini belirterek, "Azerbaycan ile 2024 yılı sonuna kadar geçerli olacak ve Bakü-Tiflis-Erzurum hattından gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapılmıştır" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın satılacağı, BOTAŞ'ın bin 300 doların üzerinde doğal gaz aldığı, Türkiye'nin doğal gazı pahalıya aldığı iddiaları üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Dönmez açıklamasında, kış yaklaşırken dünyadaki enerji darboğazının referans gösterilerek Türkiye'de enerjiye ilişkin bir sorun olduğu algısının oluşturulmaya çalışıldığını kaydetti. Bakan Dönmez, Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın satılacağına dair yapılan açıklamaların mesnetsiz ve tamamıyla gerçek dışı olduğunu belirterek, "Ne Türkiye Petrolleri'nin ne de BOTAŞ'ın satılması kesinlikle söz konusu değildir. Böyle bir gündem hiçbir zaman olmadı. Hem Türkiye Petrolleri hem de BOTAŞ bugün Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde kilit bir rol oynuyor" ifadelerine yer verdi.

Bakan Dönmez, 'BOTAŞ'ın bin 300 doların üzerinde doğal gaz aldığı' iddialara ilişkin de, "BOTAŞ gazın önemli bir kısmını uzun dönemli sözleşmelerle temin etmektedir. Söz konusu doğal gaz fiyatları uluslararası piyasadaki mevcut göstergelerle uyumlu olup, zikredilen fiyat seviyesinin altındadır" dedi.

"Türkiye, Avrupa ile kıyaslandığında doğal gaz ve elektriği en ucuz kullanan ülkeler arasındadır"

Bakan Dönmez, Türkiye'nin gazı pahalıya aldığı iddialarının hiçbir gerçek veriye dayanmadığını ifade ederek, "Uzun dönemli alım satım sözleşmelerinin fiyat mekanizmaları başta Avrupa ülkeleri olmak üzere uluslararası piyasa fiyatlarına bağlı olarak güncellenmektedir. Hatta Avrupa ile kıyaslandığında Türkiye, doğal gaz ve elektriği en ucuz kullanan ülkeler arasındadır" değerlendirmesini yaptı.

"Azerbaycan ile 2024 yılı sonuna kadar geçerli olacak doğal gaz ticaret anlaşması yapılmıştır"

Bakan Dönmez, dünyanın enerji darboğazıyla boğuştuğu bir dönemde Türkiye'nin doğal gaz arzının sağlanması noktasında önemli ilerlemelerin kaydedildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kış yaklaşırken artması muhtemel doğal gaz talebinin karşılanması için sürdürülen görüşmeler olumlu ilerliyor. Nitekim gaz tedarik ettiğimiz ülkelerin yöneticileri de Türkiye'ye sevk edilen gazın artacağını beyan etti. Bu kapsamda Azerbaycan ile 2024 yılı sonuna kadar geçerli olacak ve Bakü-Tiflis-Erzurum hattından gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapılmıştır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Bakan Dönmez: "Azerbaycan ile 2024 sonuna kadar geçerli ve Bakü-Tiflis-Erzurum Hattı'ndan gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret...

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Haber: Bakan Dönmez: 'Azerbaycan ile 2024 yılı sonuna kadar geçerli olacak doğal gaz ticaret anlaşması yapılmıştır' - Haberler Ekonomi
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