Bakan Dönmez: 'Azerbaycan ile 2024 sonuna kadar geçerli ve Bakü-Tiflis-Erzurum Hattı'ndan gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret... - Haberler Ekonomi
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Bakan Dönmez: "Azerbaycan ile 2024 sonuna kadar geçerli ve Bakü-Tiflis-Erzurum Hattı'ndan gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret...

AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Bakan Dönmez:

Bakan Dönmez: "Azerbaycan ile 2024 sonuna kadar geçerli ve Bakü-Tiflis-Erzurum Hattı'ndan gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapıldı"

ERZURUM (AA) - Bakan Dönmez: "Azerbaycan ile 2024 sonuna kadar geçerli ve Bakü-Tiflis- Erzurum Hattı'ndan gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapıldı"

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri
Son Dakika! Azerbaycan ile 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapıldı

Son Dakika! Azerbaycan ile 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapıldı
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Haber: Bakan Dönmez: 'Azerbaycan ile 2024 sonuna kadar geçerli ve Bakü-Tiflis-Erzurum Hattı'ndan gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret... - Haberler Ekonomi
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