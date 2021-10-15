Bakan Dönmez: "Azerbaycan ile 2024 sonuna kadar geçerli ve Bakü-Tiflis-Erzurum Hattı'ndan gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret...
AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Bakan Dönmez: "Azerbaycan ile 2024 sonuna kadar geçerli ve Bakü-Tiflis-Erzurum Hattı'ndan gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapıldı"
ERZURUM (AA) - Bakan Dönmez: "Azerbaycan ile 2024 sonuna kadar geçerli ve Bakü-Tiflis- Erzurum Hattı'ndan gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapıldı"
AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri