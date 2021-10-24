BAİB'den gübre ihracatı yasağının kaldırılması için girişim

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), gübre ihracatı yasağının kaldırılması ile ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan yetkilileriyle bir araya geleceklerini açıkladı. BAİB Ümit Mirza Çavuşoğlu "Hammadde ihracatının yasaklanmasına 'evet' diyoruz. Ama işlenmiş katma değerli ürünlerin yasaklanmaması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, önceki gün itibarıyla gübre ihracatına yasak geldiğini belirterek, bu durumun kaldırılması için ilgili tüm bakanlıklarla görüşme içerisinde olduklarını açıkladı. Batı Akdeniz bölgesinde gübre ihracatı yapan firma sayısının 150 civarında olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Gübre ihracatının tamamen yasaklanmasına karşıyız. İlgili bakanlıklar ve kurumlara 'yasaklanacaksa eğer hammadde ihracatı yasaklasın' diye teklifte bulunduk. Ülkede fiyat istikrarını yakalayacaksak, ki sunulan çözüm kısa vadeli, orta ve uzun vadede maalesef bizi sorunlar bekliyor. Hammadde ihracatının yasaklanmasına 'evet' diyoruz. Ama işlenmiş katma değerli ürünlerin yasaklanmaması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Birçok üründe 'Bizden hammadde alıp bize daha pahalıya satıyorlar' şeklinde şikayetleri hep duyarız. Burada ise tam tersi, hammaddeyi ucuza alıp, aldığımız ülkelere katma değerli ürün satıyoruz. Çin'den hammaddeyi alıp, Çin'e gübre satıyoruz. Diğer ülkelerin birçok üründe bize yaptığını, gübrede o ülkelere yapıyoruz. Bunu yasaklamak çok doğru gelmiyor" diye konuştu.