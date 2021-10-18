Ayvalık Belediyesi Liman Tesisi'nde eğitim ve talimler tamamlandı

Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS Code) gereğince Ayvalık Belediyesi Liman İşletmesi'nde her yıl tamamlanması gereken 4 adet ISPS Kod eğitim ve talimler gerçekleştirildi.

Eğitimler, Ayvalık Liman Başkanlığı koordinatörlüğünde Ayvalık Belediyesi İşletme İştirakler Müdürlüğü sorumluğundaki liman işletmesinde düzenlendi.

Eğitim ve talimlerde liman tesisine karşı güvenlik tehditlerinin önlenmesi, tehdide karşı tedbirlerin geliştirilmesi ve liman tesisiyle Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Liman Başkanlığı, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ayvalık Kolluk Destek Tim Komutanlığı arasında koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesi amaçlandı. - BALIKESİR