Eminevim Genel Müdürü Aytaç: 'BDDK'nın açıklamasıyla ikinci faz başladı ve sorumluluklarımız arttı' - Haberler Ekonomi
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Eminevim Genel Müdürü Aytaç: "BDDK'nın açıklamasıyla ikinci faz başladı ve sorumluluklarımız arttı"

AA / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi
Eminevim Genel Müdürü Aytaç:

Eminevim Genel Müdürü Sait Aytaç, intibak süreci çalışmaları kapsamında yeni döneme ilişkin tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) intibak süreci devam açıklamasıyla süreçte ikinci faz başlamış oldu.

Eminevim Genel Müdürü Sait Aytaç, intibak süreci çalışmaları kapsamında yeni döneme ilişkin tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) intibak süreci devam açıklamasıyla süreçte ikinci faz başlamış oldu. Kurucusu ve lideri olduğumuz sektörde sorumluluklarımız bir kat daha arttı." ifadelerini kullandı.

Eminevim açıklamasında görüşlerine yer verilen Aytaç, BDDK'nın intibak süreci devam eden tasarruf finansman şirketleri hakkında yayımladığı yeni açıklamaya ilişkin değerlendirmesinde, BDDK'nın, intibak sürecinde olan tasarruf finansman şirketlerinin intibak sürecinin devamı yönünde bir karar aldığını belirtti.

BDDK takdirinde olan devam kararıyla süreçte ikinci fazın başlamış olduğunu aktaran Aytaç, şunları kaydetti:

"Tasarruf finansmanın yasa sürecinin başladığı mart ayındaki Tbmm Genel Kurulu'ndan günümüze kadar süreyi değerlendirecek olursak her şey planlandığı gibi devam etti. Pek çok önemli aşamadan geçen tasarruf finansman sistemi, BDDK çalışmalarıyla her geçen gün daha şeffaf hale geliyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların, hayata geçen uygulama ve yönetmeliklerin süreç içinde sisteme güveni de artırdığını düşünüyorum. Şu anda sisteme gösterilen yoğun ilginin yanı sıra sistemden yararlanan yüz binlerce insan var. Bu ilgiyle tasarruf finansman sistemi, ülkemizin ekonomisine destek sağlayan en önemli finansal araçlardan biri olmayı sürdürmektedir.

Eminevim olarak intibak süreci çalışmaları kapsamında yeni döneme ilişkin tüm hazırlıklarımızı tamamladık. BDDK'nın intibak süreci devam açıklamasıyla süreçte ikinci faz başlamış oldu. Kurucusu ve lideri olduğumuz sektörde sorumluluklarımız bir kat daha arttı. Bu bilinç içerisinde 128 şubemiz ve 2 bini aşkın çalışanımızla, hizmet kapasitesi ve sahip olduğu pazar payı ile sektörün en büyüğü olarak 30 yıldır olduğu gibi müşterilerimize güvenle hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Her zaman olduğu gibi tasarruf finansmanı sektörüne liderlik etmeye, kurucusu olduğumuz sektörü daha iyi noktalara taşımaya ve ülkemizin ekonomisine katkılar sunmaya devam edeceğiz."

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri
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Haber: Eminevim Genel Müdürü Aytaç: 'BDDK'nın açıklamasıyla ikinci faz başladı ve sorumluluklarımız arttı' - Haberler Ekonomi
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