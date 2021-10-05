Aydınlı üreticiler kuraklığa rağmen pamuktan vazgeçmedi

AYDIN (AA) - Türkiye'nin önde gelen pamuk üretim merkezlerinden Aydın'da üreticiler kuraklığa rağmen 54 bin hektar alana pamuk ekti.

Kuraklığa bağlı olarak baraj sularındaki azalma nedeniyle Aydın'daki pamuk üreticilerinin sulama hakkı bu sezon 3'ten 2'ye düşürüldü.

Buna karşın pamuk üreticilerinin büyük çoğunluğu yıllardır bölgenin geçim kaynağı olan ürünlerinden vazgeçmedi. Bir önceki yıl 59 bin hektar olarak gerçekleşen pamuk üretim alanı bu sezon yalnızca 5 bin hektar daraldı.

Bölgede en fazla üretimin yapıldığı Söke Ovası'nda da 260 bin dönüm alanda pamuk üretildi.

Çoğunluğu tarlada makinelerle toplanan pamuklar, bölgedeki çırçır fabrikalarında işlenerek tekstil fabrikalarına gönderiliyor.

"Pamuktan vazgeçemeyiz"

Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, AA muhabirine, kuraklık nedeniyle sezona endişeli başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Normalde 3 kez sulanması gereken yerleri 2 kez sulayacaktık. Bunun da farkındaydık. Bundan dolayı endişemiz vardı fakat 2 sulamayla pamuklarımızı yetiştirdik. Şimdi de hasadını yapıyoruz. Mutluyuz. Korktuğumuz gibi olmadı. Verim iyi. Bir sulama daha yapsaydık çok daha iyi olacaktı ama buna da şükür. Kalitemizde herhangi bir problem yok. Şu anda dekar başına 500-550 kilogram alındığını duyuyoruz. Bunlar bizi sevindiriyor. Söke'de pamuk üretmeye devam edeceğiz. Pamuktan vazgeçemeyiz."

Geçen sezon 5,5 ila 6 liraya sattıkları pamuğun kilogram fiyatının bu sezon ise 11 lirayı bulduğunu dile getiren Tanyeri, fiyatın kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

"Pamuk ekmeyen, ayçiçeği ve buğdaya yöneldi"

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık da Türkiye genelinde pamuk ekim alanının 100 bin hektar arttığını, Aydın'da ise kuraklığa bağlı olarak bir miktar gerilediğini söyledi.

Aydın'da düşüşe rağmen dekar başına alınan verimin iyi olduğuna dikkati çeken Balçık, "Aydın'da pamuk ekmeyen üreticiler ayçiçeği ve buğdaya yöneldi. Bu da çok doğru bir karardı. Bunun dışında bölgede verimlerin iyi olduğuna yönelik sahadan haberler geliyor." dedi.

Üretici Kemal Sökeli de kuraklığa rağmen beklentilerinin üzerinde bir sezon geçirdiklerini ifade etti.