Aydınlı üreticiler kuraklığa rağmen pamuktan vazgeçmedi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydınlı üreticiler kuraklığa rağmen pamuktan vazgeçmedi

AA / Ferdi Uzun - Haberler | Ekonomi
Aydınlı üreticiler kuraklığa rağmen pamuktan vazgeçmedi

Türkiye'nin önde gelen pamuk üretim merkezlerinden Aydın'da üreticiler kuraklığa rağmen 54 bin hektar alana pamuk ekti.

AYDIN (AA) - Türkiye'nin önde gelen pamuk üretim merkezlerinden Aydın'da üreticiler kuraklığa rağmen 54 bin hektar alana pamuk ekti.

Kuraklığa bağlı olarak baraj sularındaki azalma nedeniyle Aydın'daki pamuk üreticilerinin sulama hakkı bu sezon 3'ten 2'ye düşürüldü.

Buna karşın pamuk üreticilerinin büyük çoğunluğu yıllardır bölgenin geçim kaynağı olan ürünlerinden vazgeçmedi. Bir önceki yıl 59 bin hektar olarak gerçekleşen pamuk üretim alanı bu sezon yalnızca 5 bin hektar daraldı.

Bölgede en fazla üretimin yapıldığı Söke Ovası'nda da 260 bin dönüm alanda pamuk üretildi.

Çoğunluğu tarlada makinelerle toplanan pamuklar, bölgedeki çırçır fabrikalarında işlenerek tekstil fabrikalarına gönderiliyor.

"Pamuktan vazgeçemeyiz"

Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, AA muhabirine, kuraklık nedeniyle sezona endişeli başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Normalde 3 kez sulanması gereken yerleri 2 kez sulayacaktık. Bunun da farkındaydık. Bundan dolayı endişemiz vardı fakat 2 sulamayla pamuklarımızı yetiştirdik. Şimdi de hasadını yapıyoruz. Mutluyuz. Korktuğumuz gibi olmadı. Verim iyi. Bir sulama daha yapsaydık çok daha iyi olacaktı ama buna da şükür. Kalitemizde herhangi bir problem yok. Şu anda dekar başına 500-550 kilogram alındığını duyuyoruz. Bunlar bizi sevindiriyor. Söke'de pamuk üretmeye devam edeceğiz. Pamuktan vazgeçemeyiz."

Geçen sezon 5,5 ila 6 liraya sattıkları pamuğun kilogram fiyatının bu sezon ise 11 lirayı bulduğunu dile getiren Tanyeri, fiyatın kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

"Pamuk ekmeyen, ayçiçeği ve buğdaya yöneldi"

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık da Türkiye genelinde pamuk ekim alanının 100 bin hektar arttığını, Aydın'da ise kuraklığa bağlı olarak bir miktar gerilediğini söyledi.

Aydın'da düşüşe rağmen dekar başına alınan verimin iyi olduğuna dikkati çeken Balçık, "Aydın'da pamuk ekmeyen üreticiler ayçiçeği ve buğdaya yöneldi. Bu da çok doğru bir karardı. Bunun dışında bölgede verimlerin iyi olduğuna yönelik sahadan haberler geliyor." dedi.

Üretici Kemal Sökeli de kuraklığa rağmen beklentilerinin üzerinde bir sezon geçirdiklerini ifade etti.

AA / Ferdi Uzun - Ekonomi Haberleri
Pandora Papers'taki iddialara Rönesans Holding'den yalanlama geldi

Pandora Papers'taki iddialara Rönesans Holding'den yalanlama geldi

 Yunan Bakan Mitarakis, AB'ye Türkiye'ye verdiği sözleri tutma çağrısında bulundu

Yunan Bakan Mitarakis, AB'ye Türkiye'ye verdiği sözleri tutma çağrısında bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gökhan Çıra Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Mehmet Topal Stefan Kuntz Ali Palabıyık Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aydınlı üreticiler kuraklığa rağmen pamuktan vazgeçmedi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 11:33:01. #1.17#