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Aydın ve İzmir'de kestane hasadı başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Aydın ve İzmir'de kestane hasadı başladı

Türkiye'nin en fazla kestane üretiminin yapıldığı Aydın'da hasat sezonu başladı.

İZMİR (İHA) - Türkiye'nin en fazla kestane üretiminin yapıldığı Aydın'da hasat sezonu başladı. Aylardır yağmura hasret olan Ege Bölgesi'nde hüküm süren kuraklık nedeniyle rekoltenin çok düşük olduğu belirtildi. Turfanda fiyatı 30-40 TL arasında değişen kestane bu yıl altınla yarışırken, geçen yıla göre fiyatların yüzde 50 oranında arttığı belirtildi.

Türkiye'de en fazla kestane üretiminin yapıldığı Aydın ve İzmir arasında kalan dağlarda havaların serinlemesi ile birlikte tatlı bir telaş başladı. Aynı zamanda önemli bir ihracat ürünü olan kestanenin hasadı için komandolar gibi ağaçlara tırmanan özel eğitimli işçiler azaldığı için kestane çırpıcılarına mühendislerden daha fazla ücret veriliyor.

Türkiye'de en fazla kestanenin üretildiği Aydın'ın Köşk, Sultanhisar, Nazilli ve İzmir'in Ödemiş ilçesi arasında kalan dağlarda üreticiler şu günlerde adeta zamanla yarışıyor. Yüksekliği zaman zaman 60-70 metreye kadar ulaşan kestane ağaçlarına tırmanan erkekler tarafından hasadı yapılan kestaneler, kadınlar tarafından toplanıyor. Dökek alanı adı verilen bölgelerde olgunlaşması beklenen kestaneler daha sonra dikenlerinden ayıklanarak pazara indiriliyor.

Kuraklık rekolteyi düşürdü, fiyatları arttırdı

Bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı kestanede rekoltenin ciddi oranda düştüğünü buna karşın da turfanda fiyatların 30-40 TL civarında seyrettiğini belirten üreticiler, fiyatların tüketiciler için çok yüksek olduğunu belirttiler. Son yılların en kurak mevsimini yaşadıklarını halen yağış olmadığını belirten bölge üreticilerinden Hasan Palaz, "Kuraklık nedeniyle rekolte çok düşük. Buna karşın da fiyatlar çok yüksek. Turfanda olduğu için şu anda kestanenin kilosu 30-40 TL arasında satılıyor. Bu fiyata tüketicinin kestane yiyebilmesi zor. Bu nedenle ihracat kapıları bulunmalı" diye konuştu.

"En büyük sıkıntı ağaçların kuruması"

Kestanede en büyük sıkıntının dal kanseri olarak bilinen kestane ağaçlarının kurumasına neden olan hastalık olduğunu belirten bölge üreticilerinde Hüseyin Soğukpınar, üniversitelerden gelen akademisyenlerin çalışmalarına rağmen bu soruna çare bulunamadığını söyledi. Şu anda aşılı olan kestanelerin hasadına başlandığını kaydeden Soğukpınar, kuraklık ve hastalık nedeniyle ağaçların hızla kuruduğunu belirtti. - AYDIN

Aydın ve İzmir'de kestane hasadı başladı

Aydın ve İzmir'de kestane hasadı başladı

Aydın ve İzmir'de kestane hasadı başladı

Aydın ve İzmir'de kestane hasadı başladı

Aydın ve İzmir'de kestane hasadı başladı

Aydın ve İzmir'de kestane hasadı başladı

Aydın ve İzmir'de kestane hasadı başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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