Aydın Ticaret Borsası - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın Ticaret Borsası

AA / Ferdi Uzun - Haberler | Ekonomi
Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 22 lira 40 kuruştan, en yüksek 40 liradan satıldı.

AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 22 lira 40 kuruştan, en yüksek 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Kuru incir22,4040,00
St1 mahlıç25,0028,35
Natürel ham zeytinyağı23,5523,55
Siyah çekirdeksiz zeytin9,509,50

AA / Ferdi Uzun - Ekonomi Haberleri
Bodrum'da tatil değil yatırım peşindeymiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor

Bodrum'da tatil değil yatırım peşindeymiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title