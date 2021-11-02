Aydın Ticaret Borsası
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Ekonomi
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 22 lira 40 kuruştan, en yüksek 40 liradan satıldı.
AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 22 lira 40 kuruştan, en yüksek 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|22,40
|40,00
|St1 mahlıç
|25,00
|28,35
|Natürel ham zeytinyağı
|23,55
|23,55
|Siyah çekirdeksiz zeytin
|9,50
|9,50
AA / Ferdi Uzun - Ekonomi Haberleri
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