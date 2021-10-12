Aydemir'den 'KDV' indirimi talebi

KAYSERİ (İHA) - Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, lokantalardaki KDV oranının yüzde 8'e çıkarılmasının erken olduğunu söyleyerek, esnafın rahat bir nefes alması için oranın yüzde 1'e yeniden indirilmesi gerektiğini söyledi.

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, pandemi döneminde birçok esnafın sıkıntı yaşadığını kaydederek, yüzde 8'e çıkarılan KDV oranın yeniden yüzde 1'e indirilmesini talep etti. Aydemir, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgınla mücadele ediyoruz. Birçok sıkıntı ve sorunlar yaşadık. Devletimiz bizlere birçok destek ve indirimler yaptılar. Yaklaşık 1 yıldır devam eden, KDV oranının yüzde 1 oranına düşürülmesi esnafımıza nefes aldırdı ve esnafımızı rahatlattı. Yeme-içme sektöründe ve hizmet ile alım olduğu için şu anda de tedarikte kullandığımız ürünlerin pahalanmasıyla birlikte bu KDV oranının bu ay sonu sonlanması ile birlikte bizde birçok esnafımızdan KDV'nin uzatılması yönünde talepler geldi. Bizde bu doğrultuda bütün esnaflarımızın adına KDV'nin yüzde 1'lik oranının zamanının uzatılmasını devlet büyüklerimizden talep ediyoruz. Çünkü hem zor şartlarda çalışan hem de daha açılamayan lokanta, kafe, restoran gibi işletmelerimiz var. Dolayısı ile bizlere devletimiz birçok destek verdiler ama biz bu oranın uzatılmasını istiyoruz. Çünkü bizim nefes aldırabilmek için bu tarz indirim ve desteklere ihtiyacımız var. Bakanlıklarımızdan özellikle KDV oranının yüzde 1 oranında devam etmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Kısıtlama döneminde esnafların iflas ettiğini hatırlatan Aydemir, "Biz zaten Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası olarak, esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza özellikle aşı olmayanların aşı olmaları yönünde birçok çağrıda bulunduk. Hem sevdiklerimizi kaybetmemek için hem sevdiklerimiz ile bir araya gelebilmek için hem ticaretimizin devam etmesi için yanımızda çalışan arkadaşlarımızın ailesi, çocukları ve geçimlerini sağlayabilmeleri için hem de bir daha kapanmamız için bizim ekmeğimiz ile oynamayın diye aşı olmalarını özellikle talep ediyoruz. Kapandığımızda Kayseri'de 12-13 tane daha esnafımız açılmaz hale geldi. Çünkü pandemi döneminde iflas ettiler. Zarar ettiler ve açamadılar. Gurbetçilerimiz gelip Kayseri'nin ekonomisini canlandırdılar ama gidince Kayseri'de ekonomide bir duraklama oldu. Bu nedenle bir daha kapanmamamız için vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Bizim kapanmamız demek, yanımızdaki çalışanların, ürün getiren firmaların hepsine bir desteği olduğu için KDV oranının yüzde 1'de kalmasını istiyoruz. Birçok üründe KDV oranı yüzde 1 olarak devam ederken, bizim yüzde 8'e çıkması erken diye düşünüyorum. Esnafımıza hem destek olacak hem de nefes almasını sağlayacak" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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