Aydem Yenilenebilir Enerji, AKUT işbirliğiyle orman yangınlarına karşı eğitim verecek

Aydem Yenilenebilir Enerji, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile birlikte, faaliyet bölgesinde yaşayan yöre halkının orman yangınlarına karşı bilinçlendirilmesi ve etkin mücadele etmesinin sağlanabilmesi amacıyla "Enerjimizle Gelecek için El Ele" projesini hayata geçiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje Aydın'da Bozdoğan ve Söke ilçeleri ile Muğla'da Dalaman, Yalova'da ise Armutlu ilçesine bağlı orman köylerinde gerçekleştirilecek.

Aydem ve AKUT işbirliği ile yapılacak "Enerjimizle Gelecek için El Ele" projesi kapsamında, yöre halkından oluşturulacak ekiplere, yangınlara koordineli ve etkili müdahale eğitiminin yanı sıra yangın ekipmanlarının doğru kullanımı konusunda uygulamalı eğitimler verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha, çevreye, topluma ve gelecek nesillere daha güzel bir gelecek hazırlamaya özen gösterdiklerini belirterek, "Bizim işimiz, hayat için enerji üretmek. Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretirken, çevrenin ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini gözetiyoruz, bulunduğumuz bölgeye, insanlarımıza katkı sağlayabilecek projeler geliştirmeye odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Keha, özellikle son orman yangınlarıyla kül olan alanların eski haline dönebilmesi için Aydem Enerji grup şirketleriyle beraber fidan bağışları gerçekleştirdiklerini kaydetti.

AKUT Türkiye Başkanı Recep Şalcı da son orman yangınlarının Türkiye'nin bu yıla kadar görmediği en büyük orman yangınları olduğunu ifade etti.

Çoğu vatandaşın yangın söndürme becerisi olsa da basit bir şekilde söndürebileceği yangında sistemli ve etkili bir şekilde nasıl müdahale edeceği konusunda yeterli donanıma sahip olmadığını belirten Şalcı, şunları kaydetti:

"Gönüllü itfaiyecilik esasına dayanarak belirlediğimiz bölgelerde yöre halkından ekipler oluşturacağız. Aydem Yenilenebilir Enerji'nin katkılarıyla vereceğimiz eğitim ve ekipman desteği sayesinde ekipler, yangınlara müdahale konusunda uzman ve donanımlı hale getirilecek. Böylece bölgedeki olası orman yangınlarına çok hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilecek."