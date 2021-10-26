Ayçiçeği yağı ve aspir tohumu ithalatında gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı - Haberler Ekonomi
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Ayçiçeği yağı ve aspir tohumu ithalatında gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi
Ayçiçeği yağı ve aspir tohumu ithalatında gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı

Ham ayçiçeği yağı ve aspir tohumu ithalatından yıl sonuna kadar gümrük vergisi alınmayacak.

Ham ayçiçeği yağı ve aspir tohumu ithalatından yıl sonuna kadar gümrük vergisi alınmayacak.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bitkisel yağların fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi ve iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi amacıyla ham ayçiçeği yağı ve aspir tohumu ithalatında gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfırlandı.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi Haberleri
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