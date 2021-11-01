Axis İstanbul'dan üniversite öğrencilerine Hado oyununu deneyimleme fırsatı

İSTANBUL (AA) - Axis İstanbul, Japon artırılmış gerçeklik oyunu Hado'yu üniversite öğrencilerine deneyimleme fırsatı sunuyor.

Sur Yapı açıklamasına göre, 200 üniversite öğrencisi, 1-30 Kasım'da, öğrenci kimlik belgelerini göstererek "yakan top" oyununun bugünkü dijital hali Hado'yu ücretsiz olarak deneyimleyebilecek.

İlk 200 öğrenciden sonraki 200 öğrenciye ise yüzde 50 indirim uygulanacak. Öğrencilerin Axis İstanbul'un birinci katındaki Hado mağazasına başvurarak öğrenci kimliklerini göstermeleri yeterli olacak.

Türkiye'de, Türkiye Spor Federasyonu bünyesinde yer alan Hado, 1980 kuşağının çocukluğunda oynadığı "yakan top" oyununun bugünkü dijital hali olarak biliniyor. Hado, oyuncuların hem fiziksel hem de mental gelişimine katkı sağlıyor.

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