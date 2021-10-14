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Avrupa Parlamentosu komitesinden roaming ücretlerinin kaldırılmasını uzatmaya onay

AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
Avrupa Parlamentosu komitesinden roaming ücretlerinin kaldırılmasını uzatmaya onay

Avrupa Parlamentosu (AP) Sanayi Komitesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2017 yılından beri yürürlükte olan ve cep telefonu operatörlerinin abonelere dolaşım (roaming) ücreti uygulamamasını sağlayan düzenlemenin 10 yıl daha uzatılmasını onayladı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Sanayi Komitesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2017 yılından beri yürürlükte olan ve cep telefonu operatörlerinin abonelere dolaşım (roaming) ücreti uygulamamasını sağlayan düzenlemenin 10 yıl daha uzatılmasını onayladı.

Brüksel'de bir araya gelen AP Sanayi Komitesi, cep telefonu abonelerinden dolaşım ücreti alınmamasını öngören ve 2022 yılında süresi dolacak düzenlemenin uzatılmasını içeren teklifi görüştü.

Komite üyesi milletvekilleri, söz konusu uygulamanın 10 yıl daha uzatılmasını içeren teklifi, 67 "evet", sıfır "hayır" ve 7 "çekimser" oyla kabul etti.

Teklif, dolaşım ücreti alınmamasına ilave olarak abonelere yurt dışında da ülkelerindekiyle aynı kalite ve hızda internet bağlantısı sağlanmasını öngörüyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AP Genel Kurulu ve AB Konseyi tarafından da onaylanması gerekiyor.

AB'nin "Evde gibi dolaşım" adlı roaming düzenlemesi, 15 Haziran 2017'de yürürlüğe girmişti.

Düzenleme ile AB içerisinde herhangi bir ülkenin cep telefonu operatör abonesi olan kullanıcı, başka AB ülkesine gerçekleştireceği seyahatlerde kendi operatör tarifesi ve sözleşmesi üzerinden konuşma, mesajlaşma ve veri paketlerini ilave roaming ücreti ödemeden kullanmaya başlamıştı. Böylece AB üyesi ülke vatandaşlarının iş, tatil ve özel seyahatlerinde bir başka AB üyesi ülke sınırlarını geçtiğinde aldığı roaming mesajları ve kullanım sınırlamaları sona ermişti.

Düzenlemeyle AB içerisindeki seyahatlerde cep telefonu ile yapılan işlemlerde yüksek faturaların ortadan kalkması sağlanmıştı. Mevcut düzenlemenin süresi 30 Haziran 2022'de bitiyordu.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri
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Haber: Avrupa Parlamentosu komitesinden roaming ücretlerinin kaldırılmasını uzatmaya onay - Haberler Ekonomi
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