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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,75 artışla 475,74 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76 artarak 7.277,62, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,01 değer kazanarak 15.757,06, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8'lik artışla 6.766,51 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,58'lik yükselişle 26.970,95 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.28 itibarıyla yüzde 0,16 değer kaybederek 1,159 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da doğal gaz arzına ve enerji fiyatlarına ilişkin sorunlar gündemin odağındaki yerini korudu.

AB üyesi 27 ülkenin ilgili bakanları, doğal gaz ve elektrik fiyatlarında yaşanan yükselişi ve bu duruma karşı alınabilecek önlemleri görüşmek üzere Lüksemburg'da bir araya geldi.

Toplantıda, son dönemde hızla artan enerji fiyatları karşısında uygulanabilecek tedbirler konusunda ortak tutum belirlenemedi.

Yatırımcılar, enflasyon endişelerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalara rağmen açıklanan pozitif şirket bilançolarına yoğunlaştı.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri
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