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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,2 artışla 465,92 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,92 artarak 7.207,71 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,4 değer kazanarak 15.462,72 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,33'lük artışla 6.685,21 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,23'lük yükselişle 26.277,57 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.11 itibarıyla yüzde 0,04 değer kaybederek 1,159 seviyelerinden işlem gördü.

ABD'de şirketlerin beklenenden güçlü gelen üçüncü çeyrek finansal sonuçları Avrupa piyasalarını da olumlu etkiledi. ABD'nin büyük bankalarından Bank of America, Citigroup, Wells Fargo ve Morgan Stanley, bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettikleri net karın geçen yılın aynı dönemine göre arttığını duyurdu.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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