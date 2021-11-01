Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,82 değer kazanarak 479,43 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,82 yükselişle 15.816 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 artışla 7.266 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,87 değer kazancıyla 6.887 puanda ve İtalya da MIB 30 endeksi yüzde 1,07 primle 27.164 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1570 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de endekslerin geçen haftayı rekorla kapatmasının ardından iyimserliğin Avrupa borsalarıyla yeni haftaya taşındığını belirterek, beklentilerden iyi gelen şirket karlılıklarının desteğiyle yatırımcıların risk iştahının sürdüğünü kaydetti.

Bugünün veri gündeminde İngiltere ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını aktaran analistler, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı'ndan (COP26) gelecek haber akışının da varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.

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