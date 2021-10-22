Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,51 değer kazanarak 472,10 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,30 artışla 15.519 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 primle 7.202 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,78 artışla 6.675 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,02 değer kazanarak 8.950 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, 1,1640 seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa'da enerji krizi ve tedarik sorunları gündemin odağındaki yerini koruyor. Fransa, akaryakıt ve doğal gaz fiyatlarındaki rekor artışlar nedeniyle aylık net geliri 2 bin avronun altında olanlara 100 avro yardım yapacaklarını ve doğal gaz kullanım bedellerini gelecek yıl sabitleyeceklerini duyurdu.

Devam eden Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde ise, artan enerji fiyatları nedeniyle AB Komisyonunun doğal gaz ve elektrik piyasalarının işleyişini incelemesi istendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltmasına yönelik beklentiler ABD'nin tahvil faizlerinin yüksek seviyelerde kalmasına neden olduğunu belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalarda konuya ilişkin ipuçları aranacağını ifade etti.

Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 58,2'ye yükselirken, hizmet sektörü PMI ise 52,4'e gerilese de ekonomik aktivitedeki toparlanmanın devam ettiğine işaret etti.