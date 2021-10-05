Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,47 artarak 452,90 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,32 değer kazanarak 15.084 puan oldu.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,23 artışla 8.812 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 değer kazanarak 6.513 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57 artışla 7.051 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, 0,13 düşüşle 1,1604 seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa'da doğal gaz arzına ilişkin sorunlar gündemin odağındaki yerini korurken, dün Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanları enerji fiyatlarındaki artışı görüşmek üzere toplandı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Avro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, enerji fiyatlarının gelişimini dikkatle izlemek ve bütçe politikalarında bunu bir unsur olarak değerlendirmek konusunda anlaştıklarını bildirdi.

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının üçüncü dozunun yetişkinlere uygulanabilmesine karar verdi.

Analistler, küresel piyasalarda tedarik zinciri ve enerji arzındaki problemler nedeniyle fiyatlama zorluklarının devam ettiğini belirterek, oynaklığın yüksek kalabileceğini kaydetti.

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası üyelerinin yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini aktaran analistler, ayrıca dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ile Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini söyledi.