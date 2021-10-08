Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,28 azalarak 457,29 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,29 değer kaybederek 15.206,13 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 gerileyerek 6.559,99 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 değer kazanarak 7.095,55 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,23 yükselerek 26.051,01 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,12 artarak 1,156 seviyesinde işlem gördü.

Piyasalar, artan enflasyon endişelerinin ardından genel olarak satışa yöneldi.

Avrupa'da doğal gaz arzına ilişkin sorunlar gündemin odağındaki yerini korudu.

Almanya'da ihracat, tedarik zincirindeki darboğaz ve üretim için ara mal sıkıntısı nedeniyle ağustosta yüzde 1,2 düştü.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri
Dünyaca ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik ek istihdam sağlanacak

Dünyaca ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik ek istihdam sağlanacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İbrahim Aydemir Mustafa Destici
Magazin Bülent Ersoy
Spor Ahmet Davutoğlu Cristiano Ersun Yanal Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Mustafa Şentop Rüya Tabirleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 20:04:27. #1.12#